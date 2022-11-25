Eskişehir'de barlar sokağında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, barlar sokağında 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 5 şüpheli de gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki barda, gece 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokakta devam eden tartışma, kavgaya dönüşürken, 4 kişi yaralandı. İhbarla adrese gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Sokaktaki kavga ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şüphelilerin yere düşen kişiye tekme atıp, saldırdığı görüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-11-25 17:00:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.