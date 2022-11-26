Polis memuru ve oğlu, trafik kazasında öldü; anne ile kızı yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, kavşaktan dönüş yapan hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki sürücü Yakup Efe Sarı ve polis memuru babası Ercan Sarı, hayatını kaybetti. Otomobildeki Ercan Sarı'nın eşi ve kızı ile hafif ticari aracın sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, Seyitgazi ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Efe Sarı, kullandığı 10 F 6761 otomobille kavşaktan dönüş yapmak isteyen Onur Cihan yönetimindeki 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ercan Sarı, hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybederken, eşi Zeynep, kızı Elif Zeycan ve sürücü olan oğlu Yakup Efe Sarı ile hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı Zeynep ve Yakup Efe Sarı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Elif Zeycan Sarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Efe Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Ercan Sarı'nın cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sarı'nın kızının sağlık durumunun iyi, eşinin ise kritik yaralı olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-11-26 17:51:03
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