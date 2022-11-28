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Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto eden 8 şüpheli adliyede

DHA

Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto eden 8 şüpheli adliyede


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenleyip, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de toplanan 1'i kadın 8 kişi, önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için ellerinde meşale, pankart ve afişlerle Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde izinsiz yürüyüş düzenledi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da eyleme ilişkin paylaşım da yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
8 ŞÜPHELİ BASKINLA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelilerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatları doğrultusunda örgütün propagandasını yaptıklarını, askeri operasyonları protesto ettiklerini ve buna ilişkin duvarlara yazı yazdıklarını belirledi. Savcılık talimatıyla polisin evlerine yaptığı baskında 1'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılan afişlerin yanı sıra örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-11-28 10:49:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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