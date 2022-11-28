100 milyon liralık kablo çalan şebekenin 20 şüphelisi adliyede



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, 2 yılda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 100 bin 701 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017-2019 yılları arasındaki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. İncelemede, 2 yıl içinde piyasa değeri 100 milyon TL olan toplam 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalındığı tespit edildi. JASAT dedektif timleri, hırsızlığın 48 kişilik suç şebekesi tarafından yapıldığını belirledi.

6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Harekete geçen ekipler, önceki gün Eskişehir'in yanı sıra Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü lideri ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edilirken, 3'ünün ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Eskişehir'e getirilen 26 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20'si işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin daha arandığı belirtilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-11-28 11:07:36



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