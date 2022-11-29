100 milyon liralık kablo çalan şebekeye operasyonda 20 şüpheli serbest



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 2 yılda piyasa değeri 100 milyon lira olan 100 bin 701 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 ile 2019 yılları arasındaki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. İncelemede, 2 yıl içinde piyasa değeri 100 milyon TL olan toplam 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalındığı tespit edildi. JASAT dedektif timleri, hırsızlığın 48 kişilik suç şebekesi tarafından yapıldığını belirledi. Eskişehir'in yanı sıra Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli, gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen 26 şüpheliden 6'sı, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20'si de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan 20 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-11-29 13:44:41



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