Eskişehir'de yasaklı ırk köpeklerin öldüğü iddia edilen barınak, hayvanseverlere açıldı



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de bakımsızlık nedeniyle yasaklı ırk, çok sayıda köpeğin öldüğü iddia edilen Odunpazarı Belediyesi'ne ait geçici hayvan barınağı, basın mensupları ve hayvanseverlere açıldı. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, "Fotoğraflarda görüntüsü verilen hayvanlar, geçici bakımevimize çok zor durumda, çok hasta halde gelmiştir ve yaşatılamamıştır. Bunların fotoğrafları kullanılarak bir algı operasyonu söz konusudur" dedi.

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı geçici hayvan barınağında, kent merkezinden toplanan ya da sahipleri tarafından teslim edilen 100 kadar yasaklı ırk köpeğin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi. Ölen köpeklerin kafeslerdeki fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıldı. Hayvanseverlerin tepkisi üzerine Odunpazarı Belediyesi, geçici hayvan barınağını basın mensuplarına ve hayvanseverlere açtı. Veterinerler eşliğinde barınağı gezen hayvanseverler, görevlilerden bilgi aldı.

Köpeklerin öldüğü iddiasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü görevlileri barınakta inceleme yaptı. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, fotoğrafların geçen yıl kötü durumda barınağa getirilen ve tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan köpeklere ait olduğunu söyledi.

İDARİ SORUŞTURMA

Konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını ve kediyle köpeklerin bakımının yapıldığı barınağın çok modern koşullara sahip olduğunu ifade eden Erol, "Bugün, sabah haberleri okuduktan sonra barınağımıza geldik ve bunu bir ihbar kabul ederek idari soruşturmamızı başlattık. Biz Eskişehir'deki hayvanseverlerle her zaman ortaklaşa çalışmalar yürütmekteyiz. Bizim barınağımız 13.00 ile 17.00 saatleri arasında tüm hayvanseverlere zaten açık. Bu haberler bir algı operasyonudur. Bir yıl önceki fotoğraflar bir şekilde elde edilerek kullanılmıştır. Fotoğraflarda görüntüsü verilen hayvanlar zaten geçici bakımevimize çok zor durumda, çok hasta halde gelmiştir ve bu hayvanlar yaşatılamamıştır. Bunların fotoğrafları kullanılarak bir algı operasyonu söz konusudur" dedi.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUZ'

Odunpazarı Belediyesi'nin geçici bakımevi Eskişehir'deki tüm hayvanseverlerle, ortaklaşa çalışmalar yürüttüğünü belirten Erol, şunları söyledi:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'müz her ay barınağımızın rutin kontrollerini yürütmektedir. Şu ana kadar bize intikal etmiş herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Barınağımız 250 köpek, 140 kedi kapasiteli geçici bakımevi statüsündedir. Aslında sorgulanması gereken, geçen yıl bu zamanlar çıkan Hayvan Koruma Yasası'nın altyapısının oluşturulmadan birdenbire çıkartılmasıdır. Burada gördüğünüz yasaklı dediğimiz hayvanların birçoğu aslında saldırgan falan değildir ama o yasayla kendi konforlarından alınarak geçici bakımevlerine getirilmeleri söz konusu olmuştur. Bütün hayvanseverlerimiz de bunun farkındadır. Biz bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Bizim bakımevimiz 13.00 ile 17.00 saatleri arasında tüm hayvanseverlere açıktır. Bugün de herkes gezip, gördü. Biz kapasitemiz ölçüsünde, bütçemiz doğrultusunda Eskişehir'deki 12 ilçede bulunan sokak hayvanlarına hizmet götürmeye uğraşmaktayız."

Erol, halen geçici hayvan barınağında 30 kadar yasaklı ırk köpeğin kafesler dışında açık havadaki kulübelerde bakıldığını da sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-11-29 17:48:46



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