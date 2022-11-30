Arızalanan 'Sumatik'te parayı eliyle alan personel: Amacım kuyruktakileri mağdur etmemekti



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de arıza yapan su yükleme makinesinde elle işlem yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem olan teknik personel Levent Sert, kuyrukta bekleyenlerin mağdur olmaması için parayı elle aldığını belirtti. Sert, "Arızayı çözümleyinceye kadar, yaklaşık 20 dakikalık bir süre içinde gelen vatandaşlara yardımcı oldum. O sürede de bir vatandaş videomu çekmiş. Farklı anlaşıldı tabii ki" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü´nün 25 Kasım´da yapılan olağan genel kurulunda, kentteki şebeke suyuna zam yapıldı. Tarife değişikliği kurulda oy çokluğuyla kabul edilirken, zammın 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Eski tarifeden su satın almak isteyenler ise 3 gün kentin farklı noktalarındaki su yükleme makineleri önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki su yükleme makinesi arıza yapınca bölgeye ESKİ ekipleri gönderildi. Teknik personel su yükleme makinesinde yaptığı kontrolde, para mekanizmasının çalışmadığını tespit etti. Mekanizma sökülürken, kuyrukta bekleyenlerin mağdur olmaması için makine kabinindeki personel paraları, mekanizmanın olduğu boşluktan elle alarak su yükleme işlemine devam etti. Arızanın giderilmesinin ardından sistem normale döndü. O anlara ilişkin çekilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı, kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi.

Görüntülerde para mekanizması bölümünden para alırken eli görünen ESKİ Genel Müdürlüğü teknik personeli Levent Sert, hem arızaya gidermeye çalıştığını hem de kuyrukta bekleyenleri mağdur etmemek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Bu sırada çekilen videoyu sosyal medyada gördüğünü anlatan Sert, "Arıza için bize telefon geldi. Adrese geldiğimizde makinenin para mekanizmasının çalışmadığını fark ettik. Yeni mekanizma tedariki için arkadaşlara bilgi verdim, 20 dakika gibi bir sürede geldi yeni cihaz. O süre içinde, bekleyen arkadaşlara yardımcı olmak amacı ile parayı içeriden manuel alıp yine mekanizmadan geçirerek yükleme yaptım. Arızayı çözümleyinceye kadar, yaklaşık 20 dakikalık bir süre içinde gelen vatandaşlara yardımcı oldum. O sürede de bir vatandaş videomu çekmiş. Farklı anlaşıldı tabii ki. Vatandaşlar kuyrukta beklemesin diye iyi niyetli davrandım biraz" diye konuştu.

Arızalı parçayı değiştirmek için makineyi kapatmak yerine işlemlere devam edildiğini belirten Sert, "Makineyi para mekanizması gelinceye kadar kapatabilirdik ama o sırada bekleyen vatandaş, 'Cihaz ne zaman başlayacak ne zaman faaliyete geçecek?´ diye tepki verirdi. Bekleyenlere yardımcı olmak amaçlı bu şekilde davrandım. Ben de videoyu arkadaşlarımdan gördüm, şaşırdım açıkçası. Ben de onlara açıklama gereği duydum. `İçeride bir arıza mevcuttu. Ben de orada arızayı tamir ediyordum´ diye anlattım. Para mekanizmadan geçmeden elektronik ortama aktaramazsınız. Cihaz parayı göremez. Sonra sosyal medyayı durduramadık, herkese yayıldı video. Farklı amaçla kullananlar oldu. Konu ile ilgili basın açıklaması yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Videoyu çeken Sinan Tokkan da görüntüleri sadece mizahi amaçla paylaştığını söyledi. Sosyal medyada görüntüleri farklı yerlere çekilerek siyasi malzeme haline de geldiğini anlatan Tokkan, şunları söyledi:

"Suya zam gelecek diye su kartımı doldurmak için su yükleme kabinine geldim. Para yatırırken hazne olmadığı için parayı içeriden eliyle aldığını görünce, buna mizahi bir yönden yaklaşarak videoya çektim. Daha sonra bunu sadece kendi sosyal medyamda paylaştım. Fakat 4-5 saat sonra sosyal medyada bununla ilgili paylaşımlar yapıldı. Ben bu mizahi yönün farklı yerlere çekilmesinden çok rahatsız oldum. Olay siyasi mecralara çekildi. Artık ben videonun altına yorum yapmak zorunda kaldım. 'Bu mizahi bir olaydır. Kesinlikle bir art niyet söz konusu değildir. İçerideki görevli arkadaş, kuyrukta bekleyenler soğukta mağdur olmasın diye arıza giderilene kadar geçici bir yöntem bulmuş' diye. Mizahi yönden kendi hikayemde paylaştım. Bu konuda ESKİ'ye ve Büyükşehir'e teşekkür ediyorum. Onlar çok ılımlı davrandılar. Mizahi yönden yaklaştığımı onlar da kabul ettiler, anlayış gösterdiler. Ben de elimden geldiği kadar tüm mecralarda bu açıklamayı yaptım ama dediğim gibi çok farklı tepkiler de aldım. Olayın bu boyuta geleceğini kesinlikle tahmin edemedim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-11-30 10:51:40



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