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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 yıllık husumet cinayetinde görüntüler ortaya çıktı

DHA

8 yıllık husumet cinayetinde görüntüler ortaya çıktı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, Mustafa Sevgi'nin (46) 8 yıldır husumetli olduğu İsa Demirci'yi (32) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sevgi'nin, Demirci´nin bulunduğu araca koşarak gelip ateş ettiği yer aldı.
Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi'nde Mustafa Sevgi, nisan ayında, 8 yıldır husumetli olduğu İsa Demirci ile konuşmak için Bahtiyar Sokak'taki evinin önüne gitti. İkili arasında çıkan kavgada Sevgi, tabancayla Demirci'ye ateş etti. Sevgi kaçtı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan seyyar halı satıcısı Demirci ise hayatını kaybetti. Polise teslim olan Sevgi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
KARAR DURUŞMASI
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü karar duruşmasında Mustafa Sevgi, İsa Demirci'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet şüphelisi Mustafa Sevgi'nin, silahlı saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sevgi'nin, husumetlisi Demirci'nin seyyar halı sattığı kapalı kasa minibüse koşarak gelip ateş ettiği, ardından diğer tarafa geçip araçtaki kadını indirdikten sonra ateş etmeyi sürdürdüğü görüldü. Demirci'nin minibüsten sırtını tutarak aşağı inerken, çevredekilerin de sağlık ekiplerine haber vermeye çalıştığı güvenlik kamerasına yansıdı.
4-5 EL ATEŞ ETTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ
Demirci ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi Sevgi, mahkemedeki ifadelerinde Demirci ile aralarında 8 yıllık husumet olduğunu belirterek, "İsa Demirci'nin yanına uğrayıp, konuşmak istemiştim. Beni görünce siyah renkli bir tabancayı aldığını gördüm. Ben de hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım silah ile Demirci'nin ellerine doğru tahminimce 4-5 el silahla ateş ettim" diyerek itiraf etmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-11-30 11:08:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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