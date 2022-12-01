İş garantili meslek lisesi, OSB'nin nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB), sanayi sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için açılan meslek lisesinde öğrenciler, beyaz eşya, havacılık, otomotiv sektörünün de aralarında olduğu 40 firmaya kalıp ve plastik parçalar üretiyor. EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Bülent Seğmen, "Okulumuzda 5 tane fabrikamız var. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 106 öğrenciyi mezun edeceğiz. Bu 106 öğrencimizin tamamının iş garantisi şu anda mevcut" dedi.

Eskişehir'de sanayi sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için 2 yıl önce inşa edilen Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde; elektrik ve elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makine ve tasarım teknolojisi, plastik teknolojisi ve metal teknolojisi bölümleri kuruldu. Okulda burslu eğitim alan öğrenciler, 20'si Organize Sanayi Bölgesi'nde olmak üzere çeşitli illerde faaliyet gösteren beyaz eşya, havacılık, otomotiv sektörünün de aralarında bulunduğu 40 fabrika için kalıp ve plastik parçalar üretiyor. Otomotiv sektörü için reflektör plastik parçaları üreten öğrenciler, enerji sektörü içinse cihaz kalıpları yapıyor. 26 bin metrekarelik bir alanda kurulan lisede ayrıca 30 derslik, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, sergi alanı, laboratuvarlar, yemekhane ile idari tesisler de bulunuyor.

'OKULUMUZDA 5 FABRİKA VAR'

EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Bülent Seğmen, öğrencilerin okulda hem eğitim gördüğünü hem de üretim yaptıklarını söyledi. Bu sayede tecrübe kazandıklarını aktaran Seğmen, "Okulumuzda makine, otomasyon, metal, elektrik ve plastik ana dalı olmak üzere 5 bölüm var. Bu branşlarda eğitime devam ediyoruz. Bu 5 ana dalın tümünde üretim planlaması yapıyoruz. Okulumuzda 5 tane fabrikamız var. Okulumuzda, ihtiyacı olan firmalara kalıp üretimi yapıyoruz" dedi.

1 MİLYON LİRA CİRO HEDEFİ

Çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Seğmen, "Şu anda 40'dan fazla fabrikaya üretim gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu üretimle, 2023 yılı için 1 milyon lira ciro hedefliyoruz. Buradan mezun olacak öğrencilerimizi tüm işletmeler, özlem ve hevesle bekliyor. Bu arada 12'nci sınıf öğrencilerimizi 46 işletmede meslek eğitimine başlattık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Öğrencilerimiz çok tercih edildi. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 106 öğrenciyi mezun edeceğiz. Bu 106 öğrencimizin tamamının iş garantisi şu anda mevcut" diye konuştu.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Baran Uğur, bir yandan eğitim görüp, diğer yandan da üretim yaptıklarını söyledi. Mezun olduğunda hemen iş bulacağını dile getiren Uğur, "Okulumu, garanti iş bulacağım için tercih etmiştim. Bu sene mezun olduğumda hemen sektörde iş bulup çalışacağım. Şu anda okulda da fabrika ortamında hem eğitim alıyoruz, hem de gerçek kalıp ve parçalar üretiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-12-01 11:10:36



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