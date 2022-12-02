Barlar sokağındaki kavgaya elinde testereyle gelmiş; o anlar kamerada



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, barlar sokağında 2 grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Gruplardan birindeki şüphelinin, elinde motorlu testereyle geldiği, diğerinin de eğlence mekanından çıkarken tabancayla ateş ettiği görüldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde, 'barlar sokağı' olarak bilinen Vural Sokak'ta, 22 Kasım'da 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.G., iddiaya göre, belinden çıkardığı tabancayla R.A. ile kardeşi Ş.A.'yı bacaklarından vurdu ve yanındaki arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı kardeşler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kavgaya karışanların A.G., K.B. ve İ.D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Gruplardan birindeki şüphelinin, elinde motorlu testereyle olay yerine geldiği, diğerinin ise eğlence mekanından çıkarken tabancayla ateş ettiği anlar görüntülerde yer aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-12-02 15:34:53



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