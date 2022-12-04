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3,5 dakikada gelen sağlık ekibi hayata döndürdü

DHA

3,5 dakikada gelen sağlık ekibi hayata döndürdü


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde kalbi duran Kadir Özdemir (85), ihbar sonrası 3,5 dakikada eve ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla yaşama döndü. Kendisine müdahale eden ambulans ekibini evinde ağırlayan Özdemir, "Kardeşlerime tek söyleyeceğim; Allah razı olsun" dedi. Damadı Mahmut Topçu da "Çok çabuk geldiler, anında burada oldular. Ümidi kesmiştik ama onların sayesinde babam hayatta" diye konuştu.
Ömerağa Mahallesi Ölçer Sokak'ta oturan Kadir Özdemir, 26 Kasım'da evinde rahatsızlandı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı ambulans ekibi, Özdemir'in evine 3,5 dakikalık sürede ulaşıp, ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi durduğu tespit edilen Özdemir, 15 dakikalık kalp masajı ile hayata döndü. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, 1 gün sonra taburcu edildi.
HAYAT KURTARAN EKİP ZİYARETE GİTTİ
Evinde istirahat eden Kadir Özdemir'i, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, ilk müdahaleyi yapan Dr. Haluk Kıvanç, ATT ve ambulans sürücüsü İsa Çam, ATT Nurcan Kabacık, çağrıyı karşılayan Şerife Tekindor ziyaret etti. Kendisini hayata döndüren ekibi karşılayan Kadir Özdemir, çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Kadir Özdemir, "Kardeşlerime tek söyleyeceğim; Allah razı olsun. Verilen vazifeyi doğru düzgün yapıyorlar, Allah'a şükür. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. Cavide Özdemir (80) ise eşini yeniden hayata döndüren ekibe teşekkür ederek, "Eşim aniden bayıldı. Hemen geldiler, Allah razı olsun. O gün çok ağladım. Ambulansta baygın gitti. Hep arkasından ağladım. 'Allah şifalar versin' dedim. Hayata döndü şükür" diye konuştu.
'ONLARIN SAYESİNDE BABAM HAYATTA'
Kadir Özdemir'in damadı Mahmut Topçu da "Müdahale anında yanındaydım. Babam büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi, fenalaştı. Yüzüne soğuk su serptik, sırtını ovduk. Yüzüne soğuk su serpilince kendine geldi. Sırtını ovunca kustu. Biz de o arada ambulansı çağırdık. Evde çocuklarım da vardı, ambulansı onlar çağırdılar. Ambulans da hemen geldi. Onlar geldiği sırada babam, bir daha kötüleşti. Soluğu gitti, neredeyse 1 dakika gelmedi. Sağlıkçı arkadaş hemen müdahale etti. Kalbine masaj yaptı. Bir baktık babamın nefesi geri geldi. Umudu kestik, hatta Kelime-i Şehadet getirdik. 'Gidiyor herhalde' dedik. Daha sonra arkadaşlar gerekli müdahaleyi yaptı. Babamı hazırladılar, alıp hastaneye gittiler. Ekipten Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Babamın şu anda hayatta olmasının sebebi önce Allah, sonra ekipteki arkadaşlar. Çok çabuk geldiler, anında burada oldular. Ümidi kesmiştik ama onların sayesinde babam hayatta" dedi.
'KALBİN DURDUĞUNU GÖRÜNCE MÜDAHALE ETTİK'
Kadir Özdemir'e ilk müdahaleyi yapan ambulans ekibinin doktoru Haluk Kıvanç, monitörden kalbin durduğunu görüp, hızlı müdahale ettiklerini söyledi. Kalp masajına başladıklarını anlatan Kıvanç, "Müdahale sonrası gözünün açıldığını gördük. 'Konuşmaya başlayacak' mı diye merak ederken hem kalp masajı yapıp hem de konuşmaya çalıştık. Konuşmaya başlayınca masajı, yavaş yavaş azaltarak kestik. Baktık ki; Kadir amca hayatına devam ediyor. Sonrasında nabzı düşük olduğu için ilaçla müdahale yapıldı. Nabzı da toparlandıktan sonra hastayı kontrol amaçlı hastaneye sevk ettik. Çok şükür yolda da bir problem yaşamadık" diye konuştu.
3,5 DAKİKADA HIZLI MÜDAHALE
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da kentte vakaya ulaşım sürelerinin 4 dakikanın altında olduğunu söyledi. Kalbi duran Kadir Özdemir'e ekibin yaklaşık 3,5 dakikada ulaştığını hatırlatan Pala, "Hızlı bir acil müdahaleye başlıyorlar. Sonrasında Eskişehir Şehir Hastanesi'ne teslim ediliyor. Bugün Kadir amcamız gördüğünüz gibi sağlıklı, başımızda. İyi ki var. Eşiyle birlikte bizi misafir etti. Bu vesileyle tüm acil sağlık çalışanlarının 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum. Aynı zamanda Eskişehir 112 çalışanlarına böyle bir başarıyı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Eskişehir 112, 2022 yılı içerisinde arrest vakalarının yüzde 25'ini nabız alarak hastaneye teslim etme başarısını gösterdi. İnşallah bunu daha da arttırarak devam ettireceğiz. Kadir bey bu örneklerden sadece bir tanesi" dedi.
'LÜTFEN 112'Yİ GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMEYİN'
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge de hızlı müdahalede bulunan ekibi tebrik ederek, "Ambulansımız yaklaşık 3,5 dakikalık bir sürede kendisine ulaşıyor. Yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılıyor. Ambulansla kalbi atar şekilde Şehir Hastanesi'ne teslim ediliyor hastamız. Oradan da Allah'a şükür şifa ile taburcu oluyor. Bizim burada anlatmak istediğimiz şeylerden biri; lütfen 112 Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmeyelim, trafikte ambulanslara yol verelim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-12-04 11:27:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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