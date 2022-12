Duyduğu her sesi notaya çevirebilen otizmli Mert, 3 müzik aleti çalıyor

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de otizmli lise öğrencisi Mert Altıparmak (15), milyonda bir görülen 'mutlak kulak' yeteneğiyle duyduğu her sesi notaya çevirebiliyor. Müziğe 7 yaşında başladığını belirten Mert, müzik öğretmenliği hedefliyor. Öğretmeni Seyhan Cömert, Mert'in piyano, keman ve bağlama çalabildiğini belirterek "Müzik alanında muhteşem bir yeteneği var. Doğadaki tüm seslerin nota olarak karşılığını biliyor" dedi.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi otizmli Mert Altıparmak, müziğe 7 yaşındayken, babasının aldığı org ile başladı. Fatih ve Kadriye Altıparmak´ın 2 otizmli çocuğundan Mert, ailesinin girişimleriyle müzik dersleri de alarak piyanonun yanı sıra keman ve bağlama çalmayı öğrendi. Müzik öğretmenleri ise Mert'in 'mutlak kulak' yeteneğine sahip olduğunu ve duyduğu tüm sesleri notaya çevirebildiğini fark etti. Mert, geçen yıl girdiği yetenek sınavıyla Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'ne birincilikle yerleşti.

MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Müzikle çok eğlenceli zaman geçirdiğini anlatan Mert Altıparmak, "7 yaşımdayken babam bana org almıştı. Onunla arada bir şeyler çalıyordum. Çevremdekiler müziğe yetenekli olduğumu fark ettiler. 2017 yılında Esin hocadan özel piyano dersi aldım sonra 2018'de Anadolu Üniversitesi'nde ders aldım. 2021 yılında ise Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin yaptığı yetenek sınavında birincilikle girdim. 2021 yılında keman çalmaya başladım. Piyanoda ileri seviyedeyim. Bu yıl bağlama da çalmaya başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra müzik öğretmenliği yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

'DOĞADAKİ TÜM SESLERİ NOTAYA ÇEVİRİYOR'

Piyano öğretmeni Seyhan Cömert de Mert'in, doğadaki tüm seslerin nota olarak karşılığını bildiğini söyledi. Bu özelliğin çok az kişide olduğunu aktaran Cömert, "Mert otistik bir öğrenci. Müzik alanında muhteşem bir yeteneği var. Aynı zamanda çok az kişide bulunan 'mutlak kulak' değerine sahip yani doğadaki tüm seslerin nota olarak karşılığını biliyor. Okulumuza piyano öğrenmiş olarak gelmişti. Şu an 10'uncu sınıf öğrencisi. Müthiş bir konsantrasyon yeteneğine sahip. Çok çalışkan, çok başarılı bir öğrencimiz. Keyifle ders işliyoruz. Diğer öğrencilerle de arası çok iyi. Onlar da Mert'i çok seviyorlar ve arkadaşlarının üzerinde güzel bir etkiye sahip. Umarım üniversite hayatında da çok başarılı bir yere sahip olacaktır" dedi.

Keman öğretmeni Sibel Bilek Tozlu da Mert´in özel yetenekli öğrenci olduğunu söyledi. Şimdiye kadar birçok öğrenci ile çalışmasına rağmen ilk kez otizmli öğrenciyle dersler işlediğini anlatan Tozlu, "Benim için çok kıymetli, onun kadar heyecanlıyım aslında. Birçok otizmli öğrenci aslında müzik alanında yetenekli. Yeter ki onlarla özel, bireysel ilgilenilsin. Hepsi kendi içlerinde özel yetenekli çocuklar ancak Mert için özel yeteneğin de üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ses duyarlılığı tartışılmaz. Müthiş bir kulağa sahip" diye konuştu.

Okul müdürü Ersin Kökten ise Mert´in okulda diğer öğrencileri de pozitif etkilediğini belirterek, "Okulumuza her yıl resim ve müzik alanlarına olmak üzere 2´şer özel öğrenci alıyoruz. Çok güzel uyum sağlıyorlar. Çok başarılı oluyorlar. Her iki alanda da kendilerini çok iyi geliştiriyorlar. Mert de özel öğrencilerimizden birisi. Özel diyorum çünkü bizim için gerçekten çok özel. Etrafına pozitif sinerji veriyor. Arkadaşları ve öğretmenleri ile diyalogu çok iyi. 3 enstrüman çalıyor ve kendini geliştirerek devam ediyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

