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Savcı, boşandığı avukat eşini yaralayan sanığa 32 yıl ceza istedi

DHA

Savcı, boşandığı avukat eşini yaralayan sanığa 32 yıl ceza istedi


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz (34) ile araya giren Furkan S.'yi (27) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mete Arslanoğlu (37), Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Eski eşini hiçbir zaman ölümle tehdit etmediğini öne süren sanık Mete Arslanoğlu hakkında mütalaa veren mahkeme savcısı, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüsün de aralarında olduğu birçok suçtan 32 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Eskişehir´de tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ile araya giren Furkan S.'yi tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan ve dosyası Asliye Ceza Mahkemesi´nin görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderilen Mete Arslanoğlu, yeniden hakim karşısına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mete Arslanoğlu, sanığın yaraladığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ve Furkan S. ile taraf avukatları katıldı.
'AYAKLARINA ATEŞ ETTİM'
Mahkemede, eski eşini hiçbir zaman ölümle tehdit etmediğini öne süren sanık Mete Arslanoğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, olay gününü şöyle anlattı:
"Merve ikametimin yakınına aracını park etmişti, yanına gittim, neden bu şekilde gelip aracını park ettiğini sordum. Merve yine bağırarak bana `sen adam mısın?´ diyerek hakaret etmeye başladı. Ben Merve´ye bir şey demedim. Bu sırada daha önceden hiç görmediğim bir erkek şahıs geldi. Polisin gelmesine kadar orada bekleyeceğinden bahsetti. Ben bu erkek şahsın da ben ve Merve´nin yanına gelmesinden rahatsız oldum, çok sinirlendim. Olay yerine zaten çok yakın park etmiş olduğum aracımın içerisinden ruhsatsız tabancamı aldım. Hem Merve´nin hem de yanımıza gelen bu erkek şahsın ayaklarına ateş ettim" dedi.
'AĞIR YARALANDIĞIM İÇİN ŞOKA GİRDİM'
Merve Gül Durmaz ise mahkemedeki ifadesinde can güvenliği olmadığını belirterek, "Ben, sanığa beni takip etmemesini, takiplerinden artık çok yorulduğumu söyledim. `Seni öldürür gebertirim´ dedi. Aramızda benim takip edilip edilmeme meselesi üzerine bir tartışma yaşandı. Sanığın uzaklaştırma kararı vardı. Bu sebeple polisi aradım. O sırada daha hiç görmediğim, tanımadığım müşteki Furkan yanımıza geldi. Bana yardımcı olmaya çalıştı. Ben polisi ararken sanık hala bana hakaretlerine devam ediyordu. Furkan da orada beklemeye başladı. Bir ara sanık yanımızdan ayrıldı. Arabasını park etmiş olduğu yere doğru gitti. Kısa bir süre sonra geri geldi ancak ben sanığın elinde silah fark etmedim. Furkan´a bir şeyler söyledi ama şu anda ne söylediğini hatırlamıyorum. Furkan´a ateş etti, ben ne olduğunu anlayamamıştım. Bu kez sanık elindeki silahı benim göğsüme doğru tuttu, elimde spor çantam vardı, göğsümün önüne bu çantayı siper ettim. Arkamı dönerek kaçmaya başladım, arkamdan ateş etti. Beni bacaklarımdan yaraladı, yere düştüm. Sonra ben ağır yaralandığım için şoka girmiştim. Can güvenliğim yok, şikayetiyim" dedi.
SAVCI, 32 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ
Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, ifadelerin ardından davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Mete Arslanoğlu hakkında eski eşi Merve Gül Durmaz´a karşı `kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, `boşandığı eşe karşı ısrarlı takip´ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve `alenen hakaret´ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezası talep etti. Ayrıca olay sırasında araya girmek isterken yaralanan Furkan S.´ye yönelik sanık Arslanoğlu´na `kasten yaralama´ suçundan 3 yıla, `ruhsatsız silah taşıma´ suçundan da 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Hakkında toplamda 32 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Mete Arslanoğlu´nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
OLAY NEYDİ?
Hoşnudiye Mahallesi'nde 7 Haziran'da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanlarından geçen Furkan S., Durmaz ile Arslanoğlu'nu yatıştırmaya çalıştı. Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya girmeye çalışan Furkan S.'yi, ardından Durmaz'ı bacağından vurdu. Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mete Arslanoğlu ise çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Mete Arslanoğlu hakkında Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, ikinci duruşmada mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi´ne sevk etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-12-06 20:04:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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