Eskişehir'deki 'Silindir' operasyonunda 30 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Silindir' operasyonunda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki eğlence mekanlarına koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında organize suç örgütü kurduğu tespit edilen 30 şüpheliye yönelik 'Silindir' operasyonu düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı ve 250 polisin katıldığı operasyonda, evlerine baskın yapılan 30 şüpheli gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 7 silah, 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar, 13 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin; barlar sokağındaki elektrikli testereli kavga dahil 'tehdit', 'yağma', 'ateşli silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suça azmettirme', 'suç üstlenme' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun videokonferans ile bağlanıp bilgi aldığı operasyonun, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından bizzat yönetildiğini açıkladı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-12-07 10:38:30



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