Eskişehir'de 'Camime dokunma' eylemi



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde yol, konut ve ticaret sahasında kaldığı gerekçesiyle yıkılması gündeme gelen 1965 tarihli Hal Camii'nin önünde toplanan kalabalık grup, durumu protesto etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Üniversite Bulvarı'nda, 1965 yılında inşa edilen Hal Camii'nin yıkımı gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, caminin 1998, 2000 ve 2004 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında yol ve konut sahasında kaldığı, 2022 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planında ise yol, ticaret, konut ve turizm alanına isabet ettiği belirtilerek yenisinin yapılarak mevcut Hal Camii'nin yıkılması görüşüldü. Başka bir bölgede yapılacak yeni caminin ardından Hal Camii'nin yıkılması planı, Eskişehir Kardeşlik Platformu üyelerince protesto edildi. Cami önünde ellerinde 'Camilerin tapusu halka aittir', 'Hal Camii yerinde kalsın', 'Camime dokunma' yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 800 kişi, plana tepki gösterdi.

'BELEDİYELER KARARI GÖZDEN GEÇİRSİN´

Kalabalık adına konuşan İlhan Küroğlu, Tepebaşı Belediyesi'nin imar ve cami yıkılmasını ilişkin planlarını yeniden gözden geçirmeye davet etti. Küroğlu, "1965 yılında hal esnafının ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yapılmış Hal Camii, halkındır. Tapusu, millete aittir. Tepebaşı Belediyesi, yeni imar planlarında ibadethane olarak belirlenen bölgeye yeni bir cami inşa edileceğini açıklamış. Halkımızın yoğun bir şekilde yaşadığı bu bölgede yapılacak yeni bir camiye bizlerin hiçbir itirazı olmaz. Hatta buna destek bile veririz. Yeni bir cami inşa etmenin şartı bulunan mevcut camiyi yıkmak olamaz. Hal Camii önünden, Tepebaşı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bu karardan vazgeçmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi.

'İTİRAZ ETTİK VE DAVA AÇTIK'

Protesto eylemine katılan Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da yıkım planını İdare Mahkemesi'ne taşıdıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"1/5000'lik planlara AK Parti meclis üyeleri olarak hep birlikte itiraz ettik ve dava açtık. Müftülük adına yapılan itiraza da Büyükşehir Meclisi'nden ret kararı geldi. Bu kararların hepsinde AK Parti'li meclis üyelerimiz muhalif olmuşlardır. AK Parti'li meclis üyelerimiz dava açmışlardır. Hal Camii; tabii ki yıkılmaması gereken, herkese hizmet eden ve hepimizin anıları olan bir camidir. Ayaküstü, herkesin gelip geçtiği üniversite bölgesindeki bir camidir. O yüzden Hal Camii'ne dokunulmasına karşıyız. Hal Camii'ni Allah'ın izni ile yıktırmayız."

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Tepebaşı Belediyesi, Hal Camii'nin yıkılmasına ilişkin açıklama yaptı. Caminin imar planlarında yol, konut ve ticaret sahası gibi alanlara isabet ettiğini ve yeni yapılacak olan caminin tamamlanmasının ardından yıkılacağının belirtildiği açıklamada, "Söz konusu Hal Camii, 1998 onaylı İmar Planında yol ve konut sahasına isabet etmektedir. Yine 2000 tarihli ve 2004 tarihli 1/1000 ölçekli imar planında yol ve konut sahasına isabet etmektedir. 2022 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planında yol ve ticaret konut turizm alanına isabet etmektedir. Ayrıca Hal Camii´nin kendisine ait tapusu da bulunmamaktadır. Buna rağmen söz konusu caminin fabrikalar bölgesindeki yerine inşa edilmeden yıkılması kesinlikle söz konusu değildir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-12-07 15:41:41



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