Eşiyle kızını sokakta bıçaklayan sanığın akıl sağlığı raporu beklenecek

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ve engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp, serbest bırakılan Tolga Daşkıran'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Ahmadi'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığı raporu istenmesine karar verildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde, 5 Şubat'ta Afgan Abdulkadir Ahmadi, sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17), kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti. Şahin, yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.

'AKIL SAĞLIĞI RAPORU' KARARI

Abdulkadir Ahmadi ile engellemeye çalışırken bıçak kullandığı suçlamasıyla tutuklanıp, daha sonra serbest bırakılan Tolga Daşkıran'ın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Ahmadi'nin akıl sağlığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'nda kontrolden geçirilip, rapor alınmasına karar verdi. Ahmadi ise uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Heyet, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı şubat ayına erteledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Tolga Daşkıran için de arbedede sanığı bıçaklaması meşru savunma kapsamında değerlendirilip, 'yaralama' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-12-08 11:53:08



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