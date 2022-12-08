Türkiye'de 11 ayda 2 bin 100 kişi, trafik kazalarında öldü



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, kasımda meydana gelen 44 bin 962 trafik kazasında 24 bin 204 kişi yaralanırken, 228 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayında, Türkiye genelindeki kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı, 2 bin 100 oldu. Trafik Başkanlığı, mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini de paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, kasım ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Türkiye genelinde 189´u ölümlü, 24 bin 204´ü yaralanmalı, 28 bin 467 hasarlı olmak üzere toplam 44 bin 962 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 24 bin 204 kişi yaralandı, 228 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayında, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 2 bin 100´e çıktı.

Kasım ayında en çok kaza trafik kazası, İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı toplam 5 bin 645 kaza meydana gelirken, 15 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın meydana geldiği şehirler ise Ardahan, Tunceli ve Bayburt oldu. Ekim ayında 18 bin 366 sürücü alkollü olarak araç kullanırken yakalandı, denetimlerde 1 milyon 663 bin 350 trafik cezası uygulandı, 108 bin 335 araç ise trafikten menedildi.

KAZALAR KAMERADA

Trafik Başkanlığı, kasımda Amasya, İstanbul, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Tokat, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ile Samsun´da meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini de paylaştı. Kazalarda en sık görülen sürücü hataları ise Trafik Başkanlığı'nca şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-12-08 16:08:59



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