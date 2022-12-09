Eskişehir´de 'Silindir' operasyonu şüphelileri adliyede

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, organize suç örgütüne yönelik `Silindir´ operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18´i, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki eğlence mekanlarına koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında organize suç örgütü kurduğu tespit edilenlere yönelik önceki gün 'Silindir' operasyonu düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı ve 250 polisin katıldığı operasyonda, evlerine baskın yapılan 30 şüpheli gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 7 silah, 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar, 13 gram afyon sakızı ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´nde 12 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 18 şüpheli ise sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüpheliler; barlar sokağındaki elektrikli testereli kavganın yanı sıra 'tehdit', 'yağma', 'ateşli silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suça azmettirme', 'suç üstlenme' gibi çok sayıda olaya karışarak organize suç örgütü olmakla suçlanıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-12-09 11:00:28



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