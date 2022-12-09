Kuaför Gökhan'ın ölümünde sanıklardan 'Pencereden atladı' savunması



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, kuaför Gökhan Kısacık'ı (26) 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıp, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Emine Bayrak (27), Mert Eskioğlu (26) ile Mesut Turan'ın (35) yargılanmasına başlandı. Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında suçlamaları reddedip, Kısacık'ın arbedede açık olan pencereden kendisinin atladığını öne sürdü.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan kuaför Gökhan Kısacık, 28 Haziran gecesi evine gelen ve aralarında borç meselesinden husumet olduğu belirtilen Emine Bayrak, Mert Eskioğlu ve Mesut Turan ile tartıştı. Şüpheliler, iddiaya göre, Kısacık ve evdeki Sırrı Sert'i (60) dövdü ardından kuaförü 3'üncü kattaki evin penceresinden atarak kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökhan Kısacık ve Sırrı Sert, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan Kısacık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Emine Bayrak, Mert Eskioğlu ve Mesut Turan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'NASIL DÜŞTÜ, BİLMİYORUM'

Haklarında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 3 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra taraf avukatları da katıldı. Tutuklu sanıklardan Emine Bayrak, "Diğer sanıklar Gökhan'ı dövdüler. Gökhan da bir ara yere yığıldı, yerde de tekme atmaya devam ettiler. Gökhan, aldığı darbeler neticesinde bayılır gibi oldu. Gökhan'ı kaldırıp Sırrı'nın yanına oturttular. Bir süre sonra Gökhan kendine gelmeye başladı, biraz hava almak için camın kenarına geçmek istedi. Cam açıktı, Gökhan camın önünde hava alıyordu. Nasıl düştü bilmiyorum, görmedim ancak diğer sanıklar Gökhan'ı camdan attılar mı yoksa Gökhan kendisi mi düştü; bilmiyorum. Ben Gökhan'ı camdan atmış değilim" dedi.

'SADECE SIRRI'YA VURDUĞUMU KABUL EDİYORUM'

Sanık Mesut Turan ise suçlamayı kabul etmeyip, daha önce verdiği borç nedeniyle tartıştıklarını öne sürdü. Olay gecesi yaşananları anlatan Turan, "Sırrı çok alkollüydü. Biz içeriye girer girmez beni görünce bana küfretti. Elindeki bıçakla bana hamle yaptı. Bunun üzerine ben Sırrı'yı dövdüm. Bu sırada Gökhan benim kolumu tuttu, Sırrı'yı kastederek 'Dövme' dedi. Ben de Gökhan'a 'Sen karışma' deyip hafifçe ittirdim. Benim Sırrı ile aramdaki arbede devam ederken 'Çocuk kendini aşağı attı' diye bir ses geldi. Baktığımda Gökhan odada yoktu. Dolayısıyla ben Gökhan'a vurmuş değilim, camdan aşağı atmış değilim. Ben sadece Sırrı'ya vurduğumu kabul ediyorum" diye konuştu.

'TUTMAYA VAKTİMİZ DAHİ OLMADI'

Diğer sanık Mert Eskioğlu da Gökhan Kısacık'ın 3'üncü kattaki evin penceresinden atladığını öne sürerek, "Mesut, Sırrı'ya vuruyordu. Mesut'un elinde bulunan bıçağı alıp cebime koydum. Daha sonra Gökhan camı açtı. Orada klimanın dış cephedeki motor kısmına ayaklarını koydu. Ben atlayıp kaçacak gibi düşündüm. Zaten böyle düşünmemle Gökhan'ın kendisini aşağı atması aynı anda oldu. Aramızda mesafe olduğu için tutmaya vaktimiz dahi olmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıkların kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-12-09 15:42:50



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