Eskişehir´de 'Silindir Operasyonu'na 13 tutuklama

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ESKİŞEHİR, (DHA)- Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 50 ilde yapılan 'Silindir' operasyonu kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13´ü tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki eğlence mekanlarına koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında organize suç örgütü kurduğu tespit edilenlere yönelik önceki gün operasyonu düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı ve 250 polisin katıldığı operasyonda, evlerine baskın yapılan 30 şüpheli gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 7 silah, 259 gram metamfetamin, 46 gram esrar, 13 gram afyon sakızı ele geçirildi.

13´Ü TUTUKLANDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´nde 12 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 18 kişi ise sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan 17 şüpheliden 13´ü tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüpheliler; 'tehdit', 'yağma', 'ateşli silahla yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suça azmettirme', 'suç üstlenme' gibi çok sayıda olaya karışarak organize suç örgütü olmakla suçlanıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-10 11:05:11



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