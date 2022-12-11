Hediyelik eşya alırken bıçaklandı; o anlar kamerada



ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu sokakta hediyelik eşya bakan Ömer Faruk K. (20) arkasından gelen Tuncay O. (36) tarafından bıçaklandı. Yaralann Ömer Faruk K., tedaviye alınırken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'dan Eskişehir'e gelip, yakınları ile gezen Ömer Faruk K., hediyelik eşya bakmak için Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki bir dükkanın önünde durdu. Bu sırada Tuncay O., belinden çıkardığı bıçakla Ömer Faruk K.'ye arkadan saldırıp, karnından bıçaklayıp, kaçtı. Çağrılan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ömer Faruk K. ile Tuncay O.'nun daha önceden tanışmadığı öne sürülürken, olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Faruk K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, Tuncay O.'nun arkasından gelip bıçakladığı ardından koşarak kaçtığı görüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede Tuncay O.'yu yakalayıp gözaltına aldı. İfadesi alınıp, adliyeye sevk edilen Tuncay O., savcılık sorgusu sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-11 16:11:52



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