Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen bıçaklı saldırgan tedaviye alındı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Odunpazarı evlerinin sokağında hediyelik eşya bakan Ömer Faruk K.'yi (20) bıçaklayıp kaçan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Tuncay O.'nun (36) akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edilip tedaviye alındığını açıkladı.

İstanbul'dan gezmek için yakınlarıyla önceki gün Eskişehir'e gelen Ömer Faruk K., Paşa Mahallesi Fırın Sokak'taki dükkanın önünde hediyelik eşya bakarken, Tuncay O. tarafından bıçaklandı. Tuncay O. kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Faruk K., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tuncay O, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay O., savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer Faruk K.'nin dükkan önünde hediyelik eşya baktığı, bıçaklı saldırgan Tuncay O.'nun arkasından gelip bıçakladığı, ardından koşarak kaçtığı görüldü.

TABURCU EDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay O.'nun akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edilip hastanede tedaviye alındığını açıkladı. Başsavcılığın yazılı açıklamasında, "10 Aralık 2022 günü, ilimiz Odunpazarı Evleri mevkisinde Ömer Faruk K. isimli mağduru bıçakla yaralayan ve akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen şüpheli Tuncay O. hakkında adli işlemler başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca verilen talimatla Eskişehir Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne 12/12/2022 tarihi itibarıyla gözlem altına alınarak yatırılmıştır" denildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi edilen Ömer Faruk K.'nin taburcu edildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-13 12:52:33



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