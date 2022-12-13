8 aylık hamile eşini dövüp, bebeğin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Afganistan uyruklu Nasrullah N. (31), 8 aylık hamile eşi F.N.'yi (33) karnını tekmeleyerek dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle erken doğum yapan F.N.´nin bebeği, 1 saat sonra hayatını kaybetti. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Nasrullah N., tartıştığı 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek dövdü. Darbedilen F.N., evde erken doğum yaptı. Yeni doğan bebek bir sonra hayatını kaybetti.

İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.´yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin karnını tekmeleyerek dövdüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını, bebeğinin de öldüğünü söyledi. Kısa sürede yakalanan Nasrullah N., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nasrullah N.'nin 2 yıl önce de 4 aylık hamile eşi F.N.'yi döverek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-13 16:29:36



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