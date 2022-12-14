Güvercin çalarken karşılaştığı ev sahibini öldüren şüpheli adliyede

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Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de çatıdan güvercin çaldığı sırada karşılaştığı ev sahibi Hüseyin Pınar'ı (44) öldürdüğü iddia edilen Neşat T. (19) ile cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'taki tek katlı evde oturan fırıncı, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar, 10 Aralık'ta güvercinlerinin bulunduğu çatıdan sesler duydu. Terasa çıkan Pınar, kümesteki güvercinleri çalmak için elinde demir makasla gelen Neşat T. ile karşılaşınca kavga çıktı. Neşat T., belinden çıkardığı tabanca ile Pınar'a ateş edip kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, 1250 saatlik kamera kaydının izleyip, çok sayıda suç sabıkası olan Neşat T.'yi şüpheli olarak belirledi. Tanınmamak için kar maskesiyle yüzünü gizlediği anlaşılan Neşat T. ile cinayetle bağlantılı olabileceği değerlendirilen 6 arkadaşı, yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. 7 şüpheli, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2022-12-14 11:11:31



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