Hırsızlıktan gözaltına alındı; jandarmaya gelen ailesinin de arandığı ortaya çıktı



ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde inşaat halindeki villadan 19 bin TL değerinde demir iskele direkleri çalan E.D. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliyi görmek için jandarmaya giden anne ve babanın ise 'hırsızlık' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Sazova Mahallesi'ndeki bir villa inşaatından önceki gün 19 bin TL değerinde demir iskele direkleri çalındı. İhbar sonrası harekete geçen jandarma, şüphelinin E.D. olduğunu belirledi. Kullandığı kapalı kasa minibüs ile birlikte yakalanan E.D. gözaltına alındı. Çalınan direkler de araçta bulunup, sahibine teslim edildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürülen E.D.'yi görmek için gelen annesi K.D. ve babası S.D. de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Taramada E.D.'nin anne ve babasının da 'hırsızlık' suçundan arandıkları tespit edildi. İfadeleri sonrası anne ve baba serbest bırakıldı, E.D.'nin işlemleri ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-14 11:41:31



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