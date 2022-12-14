Güvercin çalarken karşılaştığı ev sahibini öldüren şüpheli adliyede (2)

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KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Eskişehir'de çatıdan güvercin çalarken karşılaştığı ev sahibi Hüseyin Pınar'ı (44) öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Neşat Tür (19), savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Neşat Tür ile cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2022-12-14 18:40:59



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