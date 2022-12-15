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9 yılda 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar

DHA

9 yılda 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Dünya Kuaförler Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi ve Balkanlar Başkanı Mustafa Ceylan ile bir grup kuaför, 2013'ten beri bağışlarla toplanan paralarla satın aldıkları perukları, kanser nedeniyle saçlarını kazıtan hastalara ücretsiz ulaştırıyor. Ceylan, 9 yılda 2 bin 700 kadar kanser hastasına ücretsiz peruk sağladıklarını ifade ederek, "Kanseri atlatıp gelen hastalarımız var. Onlar da peruklarını başka hastalara veriyorlar. Kanser hastalarımızdan peruk karşılığında herhangi bir ücret talep etmiyoruz" dedi.
Dünya Kuaförler Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi ve Balkanlar Başkanı Mustafa Ceylan, meslektaşlarıyla, 2013 yılında imza attıkları projeyle, kanser hastaları için ücretsiz peruk sağlamaya başladı. Kuaförler, 9 yılda yaklaşık 2 bin 700 kadar hastaya peruk verdiklerini ve projeyi tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getirdi.
Kuaför Mustafa Ceylan, hastalığı atlatan kişilerin de peruklarını başka hastalara hediye edip projeyi sürdürdüklerini kaydederek, "2013 yılında kanser hastası müşterimin bana peruk sormasıyla çalışmalarımız başladı. Bu tarihten beri kanser hastalarına ücretsiz olarak peruk temin edip veriyoruz. Bunu proje haline getirdik, şu ana kadar da 2 bin 700 kadar kanser hastasına peruk verdik. Yemek gibi davet organizasyonları yapıyoruz, bağış kabul ediyoruz. Eskişehir'in yanı sıra örneğin, Çanakkale'den bir talep oldu, oraya da gönderdik. Amacımız, bunu bütün Türkiye'ye yaymak. Meliha Hanım'a bu, üçüncü verdiğimiz peruk. O da kanseri yendikten sonra başkalarına hediye ediyor" dedi.
'YÜZDEKİ TEBESSÜM BİZİM İÇİN MUTLULUK'
Kanser hastalığını, resmi evrakla belgeleyenlerin kendilerine ulaşıp peruk aldığını ifade eden Ceylan, "Projemizde genel olarak gelen bağışları topluyoruz. Kanser hastalarımıza verilmek üzere peruklar alıyoruz. Onları bu şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Kanser hastalarımız buraya geldiklerinde moralleri çok bozuk oluyor. Saçları yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Saçlarını kesiyoruz, perukları deniyoruz. Elimizde 150 kadar model peruk var. Bunları deneyip, gerekirse kısaltma işlemi de yapıyoruz. Onların yüzündeki tebessüm bile bizim için büyük mutluluk oluyor. O yüzden bu projeyi azimle yapmaya çalışıyoruz. Kanseri atlatıp gelen hastalarımız var. Onlar da peruklarını başka hastalara veriyorlar. Biz projemizde peruk karşılığında herhangi bir ücret talep etmiyoruz" dedi.
ÜÇÜNCÜ PERUĞUNU ALDI
Eskişehir'de oturan 2008 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konulan ve zamanla saçları dökülünce 2013'te kuaförlerin projesine dahil olan Meliha Yıldız (64), hastalığı atlattıktan sonra kullandığı peruğu başkasına hediye ettiğini belirterek, "2016 yılında ikinci kez kanser oldum, tedavi oldum. 2019 yılında yeniden nüks yaşadım ama bu kez ameliyat olamadım. Kemoterapiyle bu sürecim devam ediyor. İnşallah amacım daha sağlıklı, daha uzun ömürlü yaşamak. 2008'den bu yana Mustafa Bey ve ekibi, her zaman yanımda oldu. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bana onların verdiği peruğu, ben de sağlıklı olduktan sonra kanser hastası olan başkalarına hediye ettim. Onlar da bu vesileyle mutlu oldular. Kanser hastalarına, çevreme de kanser hastalarına ücretsiz peruk verildiğini anlattım. Onlardan da yararlananlar oldu. Benimle birlikte kemoterapi tedavisi gören hastalar da kullandı" dedi.
'HAYAT HER ŞEKİLDE GÜZEL'
Kanserin çok zor bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yıldız, bir süre sonra saçların dökülmesi, ailesinde ve çevresinde moral bozukluğuna neden olduğunu için peruk kullanmaya başladığını söyledi. Üçüncü kez yaşadığı kanser nedeniyle yeniden peruk almak için projeyi yürüten kuaförlere geldiğini belirten Yıldız, "Allah kimseye vermesin. Bu süreçte geçen pazartesi kemoterapi tedavisi aldım, bugün çok şiddetli ağrılarım var. Bir kadın olarak kanser nedeniyle dökülen her bir saçımızın telinin bize can olarak geri döneceğini düşünüyorum. Saçlarımız avuç avuç dökülüyor. Fakat eşimiz, dostumuz, çocuklarımız, ailemizde saçsız bir ortama çıkarak onların moralini bozmak istemediğimizden... Yoksa hayat her şekilde güzel. Saçlı da güzel, saçsız da güzel. Bir perukla ya da bandanayla sevdiklerimizin karşısına çıkmak, onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-12-15 11:29:37

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