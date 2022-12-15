Hırsızlıktan aranıyordu, polis aracına çarpınca yakalandı



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan Mertcan A. (20), kendisini takip eden polis ekibinin aracına çarptı. Hafif yaralanan Mertcan A., tedavisi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde otomobil ve motosiklet hırsızlığının yanı sıra iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin Mertcan A. olduğunu tespit etti. Hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yakalama kararı çıkarılan Mertcan A.´nın kent merkezinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Kullandığı otomobille kaçan şüpheli Mertcan A. ile polis ekipleri arasında takip yaşandı. Mertcan A. otomobille, Fevziçakmak Mahallesi´nde polis ekibinin aracına çarptı. Hafif yaralanan Mertcan A. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında kasten yaralama ve hırsızlığın da bulunduğu çok sayıda sabıkası olduğu anlaşılan Mertcan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-12-15 13:54:16



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