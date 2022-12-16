Eskişehir'de 52 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, jandarmanın baskın yaptığı evde 52 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan aroma kitleri ile kaçak sigaralar ele geçirildi. Ev sahibi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretilerek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen eve baskın yapıldı. Aramalarda; evde üretildiği belirlenen 52 litre sahte içki, 24 aroma kiti, kaçak tütünle doldurulmuş ve satışa hazırlanmış 940 sigara ve 5 sigara sarma aparatı ele geçirildi. Ev sahibi olan şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-12-16 09:52:28
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