Eskişehir'de 52 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, jandarmanın baskın yaptığı evde 52 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan aroma kitleri ile kaçak sigaralar ele geçirildi. Ev sahibi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretilerek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen eve baskın yapıldı. Aramalarda; evde üretildiği belirlenen 52 litre sahte içki, 24 aroma kiti, kaçak tütünle doldurulmuş ve satışa hazırlanmış 940 sigara ve 5 sigara sarma aparatı ele geçirildi. Ev sahibi olan şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-12-16 09:52:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.