6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümüne soruşturma; amca ve halası gözaltında (2)



BAŞSAVCILIK: HALA TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını, kesin ölüm nedeninin ise detaylı otopsinin ardından tespit edileceğini açıkladı. Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, "14 Aralık 2022 tarihinde boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in ölüm olayı ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsi işlemleri yapılmış ve detaylı soruşturma başlatılmıştır. Kesin ölüm sebebi ilk bulgularda tespit edilemediğinden Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı otopsi raporu beklenilmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Müteveffa Nur Elif Tiftik'in kardeşleri Y.T. ile M.T.'nin anne ve babaların cezaevinde bulunması nedeniyle halaları olan D.T. ile birlikte yaşadıkları ve halaları D.T. ile babaanneleri olan C.K. tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. 15 Aralık 2022 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.T. eziyet suçundan (Türk Ceza Kanunun 96'ncı Md) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanması talebi ile Eskişehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Mağdurların babaannesi olan şüpheli C.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mağdur iki kardeş Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimince koruma altına alınmıştır" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-12-16 17:21:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.