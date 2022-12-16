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6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümüne soruşturma; amca ve halası gözaltında (3)

DHA

6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümüne soruşturma; amca ve halası gözaltında (3)


ÇOCUKLARIN AKRABALARI: İŞKENCE GÖRÜYORLARDI
Eskişehir'de ölümü şüpheli görülen 6 yaşındaki Elif Nur ile ağabeyleri Yiğit ve Metin Tiftik´in akrabaları, çocukların bakıldığı halasının evinde işkence gördüğünü iddia etti. Çocukların akrabalarından Gamze Akkoyun, 3 çocuğun da kilitli bir odada aylarca kaldığını öne sürerek, "Çocukların velayetini babasının isteği üzerine babaanneye vermişler. Çocukları eve kapatmış, hiçbir şekilde dışarıya çıkartmamış. Aylarca 3 kardeş bir odada kilitli bir şekilde kalmış. Kapının üzerine zil takmışlar. Halısı bile olmayan boş bir odanın içindeymiş çocuklar. Oda komple rutubetli. Perdeyi tuttum ellerim ıslandı. Rutubet o kadar ağırdı ki hiçbir insan orada kalamaz. Çocukların kapısına koyunların boynuna asılan zillerden takmışlar. Kapı açılınca duymak için, çocuklar bir yere kaçmasın gitmesin diye. Çocuklara her çıktığında işkence yapmış. Bu çocuk açlık ve işkenceden dolayı öldü. Biz de bilmiyoruz kaç aydır öyle olduklarını. Bu çocuğun ölümü öbür çocukları kurtardı. İki kardeşi kurtardı. Bu çocuk ölmeseydi öbür çocuk da ölmek üzereydi. Üç gün daha dursaydı ölecekti. Bu çocukları biz kaçırdık. Çocuklara 2 kaşık çorba ve meyve suyu içirdik. Çocuklar istifra etmeye başladı. Elleri yüzleri mordu. Darp izleri vardı. Normal beslenemiyorlardı, mideleri küçülmüş. Çocuğa sordum "Ne oldu size böyle?" dedim. "Abla bizi bir odaya kilitliyor. Bizi 3-4 gün odadan çıkartmıyor. Yarım parça ekmek veriyor, onu da iki kardeş bölüşüp yiyorduk. Darp ve açlık sonucunda öldü" dedi.
'ADALET YERİNİ BULSUN'
Çocukların diğer akrabası Ebru Çoknur da Elif Nur'un ölümünün araştırılarak suçu olanların cezalarını çekmelerini istediklerini söyledi. Çoknur, "Bir babaanne, bir amca, bir hala yeğen öldükten sonra bırakıp gider mi? Kaçar mı? Suçu olmayan kaçmaz. Hani neredeler? Adalet nerede? Babaanne hala kayıp. Çocuk açlıktan ölmüş. Her tarafı mosmordu. Öbür çocuk da ölmek üzere hastanede. Adalet istiyoruz başka bir şey değil. Adalet yerini bulsun. Şu ufacık çocuğun kanı yerde kalmasın. Bir babaanne bunu yapıyorsa, bu insanda vicdan aramayacaksın. En ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz. Şu çocukların sonuna kadar peşindeyiz" diye konuştu.
AMCA VE HALA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan Elif Nur´un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, babaanne Cihangir Kurumlu'nun yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN
2022-12-16 18:42:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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