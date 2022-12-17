6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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ASAYİŞ ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli görülen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada firari olarak aranırken, Fevziçakmak Mahallesi´nde yakalanan babaanne Cihangül Kurumlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli Kurumlu, sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Kurumlu'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN

2022-12-17 21:22:03



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