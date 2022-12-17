6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı (3)

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YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik´in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, 'Elif Nur Tiftik' ile ilgili haberlere yayın yasağı getirildiği bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle denildi:

"Eskişehir Sulh Ceza Hâkimliğinin 17 Aralık 2022 tarihli kararıyla soruşturmanın selameti, mağdur çocukların şöhret ve hakları, toplum sağlığı ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından 5187 sayılı kanunun 3/2. maddesindeki koşulların oluşması nedeniyle yayın yasağı kararı verilmiştir." (DHA)Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN

2022-12-17 22:44:51



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