6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü soruşturmasında aranan babaannesi yakalandı (4)



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Eskişehir'de yaşamını yitiren 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik´in şüpheli ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Anne ve babası cezaevinde bulunan üç kardeşten 2016 doğumlu kız çocuğunun 14 Aralık 2022 tarihinde şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturma neticesinde 2 erkek kardeş savcılık talimatıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilmiştir. 8 ve 12 yaşındaki erkek kardeşler hakkında acil koruma kararı alınmıştır. Halen kuruluş bakımında bulunan ihmal ve istismar mağduru çocukların, yetersiz beslenme ve uygun olmayan koşullarda yaşamaları nedeniyle oluşan gelişimsel problemlerine yönelik sağlık kontrolleri devam etmektedir" denildi.

'HUKUKİ SÜREÇ BAKANLIĞIMIZCA YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"İhmal ve istismar mağduru çocuklar ve kız çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hala ve amcanın tutuklanması, firari babaannenin gözaltına alınması ile başlayan hukuki süreç Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Umutcan ÖREN

2022-12-17 23:05:55



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