El yapımı patlayıcı ile kaçak kazıya 3 tutuklama

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Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de el yapımı patlayıcı ile kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Mahallesi yolunda uygulama yaptı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada banta sarılı dinamit boyunda 12 adet el yapımı patlayıcı, jeneratör, hilti, 100 metre patlatma kablosu, 2 adet manivala demir, kürek, kazma, 10 metre endoskopik kamera, çekiç, 4 adet hilti ucu, seyyar ampul, akü, balta, tornavida ve kazı aletleri ele geçirildi, A.Ç., M.Ö. ve C.E. ise gözaltına alındı.

İncelemede 3 şüphelinin 1 hafta önce Odunpazarı ilçesi Kavacık Mahallesi Duvaklı Tepe mevkisinde el yapımı patlayıcı ile kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'kaçak kazı' ve 'tehlikeli ve el yapımı patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından tutuklandı. Kaçak kazı bölgesinde yapılan detaylı inceleme sonrası el yapımı patlayıcılar imha edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2022-12-18 11:55:56



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