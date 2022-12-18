Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan babaanne Cihangül Kurumlu (50), 'eziyet', 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Kurumlu'nun ayrıca 2019'dan bu yana 'kasten yaralama' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tcezaevine girdi. Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise hala Deniz Tiftik, amca Sezer Tiftik ve babaanne Cihangül Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, hayatını kaybetti. Şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan amca Sezer Tiftik, 'silahlı tehdit' suçundan, hala Deniz Tiftik ise 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı. Babaanne hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan babaanne Cihangül Kurumlu, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN 'BABAANNE' AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Cihangül Kurumlu'nun 'eziyet' ve 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklandığı belirtilerek, "14 Aralık 2022 tarihinde 6 yaşındaki Nur Tiftik'in ölümü ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında; firari olarak aranan babaannesi şüpheli Cihangül Kurumlu'nun 17 Aralık 2022 tarihinde yakalandığı,18 Aralık 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan kapsamlı ifadesi sonucu, maktüle Nur Tiftik'e yönelik 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan, mağdurlar Y.C.T. ve M.T.'ye yönelik 'eziyet' suçundan tutuklanmaları talebiyle Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nin 18 Aralık 2022 tarihli kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca sevk edilen suçlar yönünden tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan tutuklanan Cihangül Kurumlu'nun 2019'dan bu yana 'kasten yaralama' suçundan arandığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-12-18 17:28:47



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