Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama (2)



`BULGULAR ADLİ KURUMUNA GÖNDERİLDİ´

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan babaanne Cihangül Kurumlu´nun (50), 'eziyet', 'işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında çocukların amcası Sezer, halası Deniz Tiftik ile babaanne Cihangül´ün tutuklandığı belirtilen açıklamada, Elif Nur´un kesin ölüm nedenine ilişkin bulguların Adli Kurumu Başkanlığına gönderildiği belirtilerek, "14 Aralık 2022 tarihinde boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Tiftik´in ölüm olayı ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsi işlemleri yapılmış ve detaylı soruşturma başlatılmıştır. Kesin ölüm sebebinin tespiti için alınan bulgular Adli Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir" denildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği belirtilen başsavcılık açıklamasında, mağdur 2 kardeşin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimince koruma altına alındığı bilgisine yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-18 23:00:50



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