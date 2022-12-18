Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü (2)

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KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Eskişehir´de kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu´nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldüren ve kuaförlük yaptığı öğrenilen Hasan Fakıoğlu, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı. Fakıoğlu ile birlikte olayın yaşandığı evde gözaltına alınan M.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-18 23:56:09



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