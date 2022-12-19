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ESKİŞEHİR- AYŞENUR'U TABANCAYLA ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

DHA

ESKİŞEHİR- AYŞENUR'U TABANCAYLA ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI


KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Eskişehir´de kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu´nu (21) çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldüren ve kuaförlük yaptığı öğrenilen Hasan Fakıoğlu, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı. Fakıoğlu ile birlikte olayın yaşandığı evde gözaltına alınan M.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)EskişehirDhaDHA-Gündem Türkiye-Eskişehir
2022-12-18 23:59:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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