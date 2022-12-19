Saldırıya uğrayan müzisyenin tedavisi Eskişehir´de devam ediyor

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ANKARA'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık'ın (38), sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi´ndeki tedavisi sürüyor.
Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara´nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Dudarık, daha sonra ise Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Sungur, Dudarık´ın beyin cerrahi servisinde tedavine devam edildiğini ifade ederek, "Hastamız dün itibariyle hastanemize nakil alınmıştır. Beyin Cerrahisi Servisi´nde takip ve tedavisi devam etmektedir. Şu aşamada hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-12-19 14:09:55
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