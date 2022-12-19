Akü hırsızlığından yakalandı, firari olduğu ortaya çıktı

ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de baz istasyonundan 16 bin lira değerinde 4 adet jel akü çaldığı tespit edilen F.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve cezaevinden firar suçundan arandığı tespit edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi´nde bulunan baz istasyonundan 17 Aralık´ta piyasa değeri 16 bin lira olan, 4 adet jel akü çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık şüphelilerinden F.A., Çifteler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şüpheli F.A.´nın hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevinden firar suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı. Tepebaşı Jandarma Komutanlığı´nda ifadesi alınan şüpheli F.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisler tarafından, olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-12-19 16:55:49
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