Akü hırsızlığından yakalandı, firari olduğu ortaya çıktı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de baz istasyonundan 16 bin lira değerinde 4 adet jel akü çaldığı tespit edilen F.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve cezaevinden firar suçundan arandığı tespit edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi´nde bulunan baz istasyonundan 17 Aralık´ta piyasa değeri 16 bin lira olan, 4 adet jel akü çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı 2 şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık şüphelilerinden F.A., Çifteler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şüpheli F.A.´nın hırsızlık suçundan 17 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevinden firar suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı. Tepebaşı Jandarma Komutanlığı´nda ifadesi alınan şüpheli F.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisler tarafından, olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-19 16:55:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.