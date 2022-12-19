Öldürülen Ayşenur'un babası: Sabah sınava girdi, akşam katlettiler - Yeniden



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde eski sevgilisi Hasan Fakıoğlu'nun (21) tabanca ile vurup, öldürdüğü Ayşenur Çolakoğlu'nun (21) babası Mesut Çolakoğlu (51), "Cıvıl cıvıldı kızım. Gencecik, baharında canına kıydılar. Öldüğü günün sabahı son sınavına girmişti, ustalık belgesini alacaktı. Sabah 10.00'da sınava girdi, akşam katlettiler. Hatta sınavdan da geçmişti" dedi.

Hasan Fakıoğlu, önceki akşam 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile birlikte Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. Çıkan tartışmada Fakıoğlu, tabancayla Çolakoğlu'nu başından vurdu. Çağrılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, hayatını kaybetti. Kadın kuaförü olan Ayşenur Çolakoğlu, otopsi işlemleri sonrası dün toprağa verildi.

Çalışma başlatan polis, erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu ile evdeki arkadaşı M.F.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fakıoğlu, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, arkadaşı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fakıoğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi.

'KIZIMA AYLARCA BASKI YAPMIŞ'

Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, Fakıoğlu'nun kızını 4 aydır sürekli rahatsız ettiğini sonradan öğrendiğini belirterek, "Kızımın çalıştığı kuaförün karşısında çalışıyordu. Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Kızım da istemediği için sıkıntılar yaşıyormuş, sürekli baskı yaşıyormuş. Ama bunu bize söylemediği için bizim de haberimiz olmadı. Kızıma bu şekilde aylarca baskı yapmış. Kızım çalıştığı iş yerinden de bu baskılar nedeniyle ayrılmış. Önceden bu konuda bilgim yoktu, yeni öğrendim. Belki de bize zarar verecek diye söylememiş olabilir. Kızımı öldüren kişinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Cıvıl cıvıldı kızım. Gencecik, baharında canına kıydılar. İnşallah gerekli cezayı alır. Cinayet günü bizim binaya gelmiş. Güvenlik kamerasında gördük. Alt kattaki yöneticinin ziline basmış. 'Mesut bey ile görüşeceğim' demiş. Kapıyı açmışlar, 'Kimsiniz?' diye sormuşlar. 'Mesut beye geldim' demiş. Yönetici de 'Tamam' demiş. Sonradan kamera görüntülerimizde de var. Orada da kendisini belli ediyor. O gün zarfında olayı gerçekleştiriyor" dedi.

'ÖLDÜĞÜ GÜNÜN SABAHI SON SINAVINA GİRMİŞTİ'

Kızının kadın kuaförü olduğunu, ustalık belgesi alıp, kendi iş yerini açabilmek için 2 senedir uğraş verdiğini belirten baba Çolakoğlu, "Hayalleri vardı. 'Kendi yerim olsun, kendi ayaklarım üstünde durayım' diyordu. Çalıştığı yerden bu kişinin yoğun baskısı üzerine ayrılmak zorunda kaldı. Kızımı bayağı bir korkutmuş. Baskı yaptığı için de bizim haberimiz olmadı. Biz ayrıldı diye biliyorduk, kendisi öyle demişti. Görüşmüyorlardı, ailemiz de çok umutluydu. Öldüğü günün sabahı son sınavına girmişti, ustalık belgesini alacaktı. Sabah 10.00'da sınava girdi, akşam katlettiler. Hatta sınavdan da geçmişti. Öğretmenleri arayıp, sınavı geçtiğini söyleyip, başsağlığı dilediler" diye konuştu.

SAÇ TASARIMINDA ÖDÜL ALMIŞ

Öte yandan Ayşenur Çolakoğlu'nun geçen yıl Eskişehir'de düzenlenen bir saç tasarım yarışmasında üçüncü olarak ödül aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-12-19 17:33:56



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