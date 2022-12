ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, 'Israrlı Takip Çalıştayı'nın ardından Arifiye Mahallesi'ndeki Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Yardımcısı Birkan'ın yanı sıra açılışta Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan yer aldı. Konuşmasında tacizin, ısrarlı takibin olmadığı toplum için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Yardımcısı Birkan, "Toplumun, devletin temeli ailedir. Ailenin olmadığı bir toplum, devlet, düzen ve bir dünya tasavvuru yok. Kadimden beri böyle, böyle de gidecek. Bunun en önemli unsuru çocuklar ve kadınlar. Bugün Eskişehir'de 'Israrlı Takip Çalıştayı' adı altında yeni kanunlaştırdığımız; kadınlarımıza yönelik olarak taciz ve takibi içeren, biliyorsunuz önceden başka kanunlar altında düzenleniyordu. Biz artık onu müstakil bir suç haline getirdik. Bundan sonra hiç kimse artık sokaklarda, şurada, burada, telefonla internetle bizim kadınlarımızı çocuklarımızı, vatandaşlarımızı taciz edemeyecek; ısrarlı takibe konu olmayacak. Bu konuda kanun çıktı ama çok kısa sürede ciddi bir şekilde savcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz bu işin üzerine gidiyorlar ve birçok uygulaması da oldu. İnşallah tacizin, ısrarlı takibin olmadığı bir Eskişehir'i, bir Türkiye'yi, bir toplumu hep beraber yerine getireceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Birkan, Türkiye'de, çocuk görüşme merkezleri ile daha önce çocuk teslimi sırasında yaşanan kavgaların ortadan kalktığını söyledi. Çocuk ve kadına karşı işlenen suçlar noktasında herkesin ortak çalışması, her tür önlemi alması ve kaynağında çözüm gerektiğini vurgulayan Birkan, şunları kaydetti:

"Evliliklerin yanında maalesef önleyemediğimiz boşanmalar, ayrılmalar var. Bununla ilgili birçok çalışmalar, tedbirler alınıyor ama evliliklerin sonunda boşanmalarda çocuklarımız oluyor. Bazı çocuklarımız velayet gibi kişisel ilişki kurulması gibi sorunlarımız var. Biz de bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. O anlamda da bu 'Çocuk Görüşme Merkezi'ni açıyoruz. Özellikle son 20 yılda çocuk haklarıyla ilgili, çocuklarımızla ilgili gerek mevzuat gerek uygulama gerek kanun gerek düzenlemeyle ilgili birçok çalışma yaptık. Özellikle ceza kanununda çocuklarımıza karşı işlenen suçlarla ilgili yapılan düzenlemeleri çalıştayda anlattım. Bu suçların caydırıcı olması noktasında da çok ciddi bir şekilde cezalarını artırdık. Ama sadece caydırıcılığı olmak, sadece suçları artırmak, sadece mevzuat düzenlemesi yapmak bu suçları önlemiyor. Hepimizin el ele vermesi lazım. Amasız, fakatsız, lakinsiz çocuklarımıza, kadına karşı yapılan suçlar noktasında el ele verip, her tür önlemi alıp kaynağında çözmemiz gerekiyor. Hak edene, hak ettiği cezayı net bir şekilde vermemiz gerekiyor."

'ÇOCUKLAR İCRA YOLUYLA TESLİM ALINMAYACAK'

Türkiye'de bugüne kadar çocukların icra yoluyla alınıp, teslim edildiğini anlatan Bakan Yardımcısı Birkan, icra memurlarının bu duruma eşlik ettiğini, annede ya da babada olan çocuğu, normal haciz için giden memurların tutak tutarak eşya gibi teslim aldıklarını anlattı. Bu kanunun 1930'lardan bu yana uygulandığına dikkat çeken Birkan, "Birçok çalışma yapılmış ancak bir türlü hayata geçirilememişti. Artık icra eliyle çocuk teslimini biz tarihe gömdük. Artık bundan sonra çocuk teslimi icra eliyle olmayacak. Bu kanunlaştı, yürürlüğe girdi. Şu anda birçok ilimizde faaliyete geçti. 30 Ağustos'a kadar Türkiye'nin tamamında çocuk teslimini artık çocuk görüşme merkezleri eliyle yürüteceğiz. Önceden çok maliyetli ve külfetli olan bir çocuk teslimi bugün itibarıyla hiçbir para alınmadan ücret ödenmeden devletimiz, bakanlığımız tarafından yerine getiriliyor. Bu merkezleri açtık, müdürlükleri kurduk. Buralarda sosyal çalışmacı, psikolog ve çocukla ilgili gereken bütün uzman arkadaşlarımız görevli. Çocuğun teslimi noktasında örselenmemesi, mağdur olmaması için her tür önlemi almış bulunuyoruz. Bu çocuk görüşme merkezleri üzerinden görüşmeler olunca artık kavga, haberlere de yansıyan olumsuzluklar hayatımızdan çıktığı gibi aynı zamanda da sayısal olarak muazzam bir artış oldu. Çocuğunu çok uzun zamandır göremeyen bir annenin ya da babanın artık buralardan çocuklarını gördüğünü, anne, baba ve çocuk hasretinin giderildiğini de tespit ettik" dedi.

Bakan Yardımcısı Birkan ve beraberindekiler, konuşmaların ardından 'Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışını yapıp binayı gezdi. Birkan, programın ardından kentten ayrıldı. (DHA)Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2022-12-20 16:56:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.