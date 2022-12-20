Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Birkan: Israrlı takip suçuna Türkiye´de 6 bin 782 soruşturma açıldı (2)

DHA

Bakan Yardımcısı Birkan: Israrlı takip suçuna Türkiye´de 6 bin 782 soruşturma açıldı (2)


ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, 'Israrlı Takip Çalıştayı'nın ardından Arifiye Mahallesi'ndeki Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Yardımcısı Birkan'ın yanı sıra açılışta Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan yer aldı. Konuşmasında tacizin, ısrarlı takibin olmadığı toplum için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Yardımcısı Birkan, "Toplumun, devletin temeli ailedir. Ailenin olmadığı bir toplum, devlet, düzen ve bir dünya tasavvuru yok. Kadimden beri böyle, böyle de gidecek. Bunun en önemli unsuru çocuklar ve kadınlar. Bugün Eskişehir'de 'Israrlı Takip Çalıştayı' adı altında yeni kanunlaştırdığımız; kadınlarımıza yönelik olarak taciz ve takibi içeren, biliyorsunuz önceden başka kanunlar altında düzenleniyordu. Biz artık onu müstakil bir suç haline getirdik. Bundan sonra hiç kimse artık sokaklarda, şurada, burada, telefonla internetle bizim kadınlarımızı çocuklarımızı, vatandaşlarımızı taciz edemeyecek; ısrarlı takibe konu olmayacak. Bu konuda kanun çıktı ama çok kısa sürede ciddi bir şekilde savcılarımız, kolluk kuvvetlerimiz bu işin üzerine gidiyorlar ve birçok uygulaması da oldu. İnşallah tacizin, ısrarlı takibin olmadığı bir Eskişehir'i, bir Türkiye'yi, bir toplumu hep beraber yerine getireceğiz" dedi.
Bakan Yardımcısı Birkan, Türkiye'de, çocuk görüşme merkezleri ile daha önce çocuk teslimi sırasında yaşanan kavgaların ortadan kalktığını söyledi. Çocuk ve kadına karşı işlenen suçlar noktasında herkesin ortak çalışması, her tür önlemi alması ve kaynağında çözüm gerektiğini vurgulayan Birkan, şunları kaydetti: 
"Evliliklerin yanında maalesef önleyemediğimiz boşanmalar, ayrılmalar var. Bununla ilgili birçok çalışmalar, tedbirler alınıyor ama evliliklerin sonunda boşanmalarda çocuklarımız oluyor. Bazı çocuklarımız velayet gibi kişisel ilişki kurulması gibi sorunlarımız var. Biz de bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. O anlamda da bu 'Çocuk Görüşme Merkezi'ni açıyoruz. Özellikle son 20 yılda çocuk haklarıyla ilgili, çocuklarımızla ilgili gerek mevzuat gerek uygulama gerek kanun gerek düzenlemeyle ilgili birçok çalışma yaptık. Özellikle ceza kanununda çocuklarımıza karşı işlenen suçlarla ilgili yapılan düzenlemeleri çalıştayda anlattım. Bu suçların caydırıcı olması noktasında da çok ciddi bir şekilde cezalarını artırdık. Ama sadece caydırıcılığı olmak, sadece suçları artırmak, sadece mevzuat düzenlemesi yapmak bu suçları önlemiyor. Hepimizin el ele vermesi lazım. Amasız, fakatsız, lakinsiz çocuklarımıza, kadına karşı yapılan suçlar noktasında el ele verip, her tür önlemi alıp kaynağında çözmemiz gerekiyor. Hak edene, hak ettiği cezayı net bir şekilde vermemiz gerekiyor." 
'ÇOCUKLAR İCRA YOLUYLA TESLİM ALINMAYACAK'
Türkiye'de bugüne kadar çocukların icra yoluyla alınıp, teslim edildiğini anlatan Bakan Yardımcısı Birkan, icra memurlarının bu duruma eşlik ettiğini, annede ya da babada olan çocuğu, normal haciz için giden memurların tutak tutarak eşya gibi teslim aldıklarını anlattı. Bu kanunun 1930'lardan bu yana uygulandığına dikkat çeken Birkan, "Birçok çalışma yapılmış ancak bir türlü hayata geçirilememişti. Artık icra eliyle çocuk teslimini biz tarihe gömdük. Artık bundan sonra çocuk teslimi icra eliyle olmayacak. Bu kanunlaştı, yürürlüğe girdi. Şu anda birçok ilimizde faaliyete geçti. 30 Ağustos'a kadar Türkiye'nin tamamında çocuk teslimini artık çocuk görüşme merkezleri eliyle yürüteceğiz. Önceden çok maliyetli ve külfetli olan bir çocuk teslimi bugün itibarıyla hiçbir para alınmadan ücret ödenmeden devletimiz, bakanlığımız tarafından yerine getiriliyor. Bu merkezleri açtık, müdürlükleri kurduk. Buralarda sosyal çalışmacı, psikolog ve çocukla ilgili gereken bütün uzman arkadaşlarımız görevli. Çocuğun teslimi noktasında örselenmemesi, mağdur olmaması için her tür önlemi almış bulunuyoruz. Bu çocuk görüşme merkezleri üzerinden görüşmeler olunca artık kavga, haberlere de yansıyan olumsuzluklar hayatımızdan çıktığı gibi aynı zamanda da sayısal olarak muazzam bir artış oldu. Çocuğunu çok uzun zamandır göremeyen bir annenin ya da babanın artık buralardan çocuklarını gördüğünü, anne, baba ve çocuk hasretinin giderildiğini de tespit ettik" dedi.
Bakan Yardımcısı Birkan ve beraberindekiler, konuşmaların ardından 'Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışını yapıp binayı gezdi. Birkan, programın ardından kentten ayrıldı. (DHA)Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2022-12-20 16:56:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de aranan 151 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aranan 151 kişi yakalandı
Adalet Bakanlığı Eskişehir'de "Çocuk Görüşme Merkezi" açtı
YEREL HABERLER Adalet Bakanlığı Eskişehir'de "Çocuk Görüşme Merkezi" ...
Eskişehir'de engelli gencin bir günlük askerlik sevinci
YEREL HABERLER Eskişehir'de engelli gencin bir günlük askerlik ...
(Görüntülü)12 GÜN ÖNCE KAYBOLDU, KENT ORMANINDA ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)12 GÜN ÖNCE KAYBOLDU, KENT ORMANINDA ...
Eskişehir'de Aile Okulu Projesi ile 15 bin veli okullu oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de Aile Okulu Projesi ile 15 bin veli ...
Bakan Yardımcısı Birkan: Israrlı takip suçuna Türkiye´de 6 bin 782 soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Birkan: Israrlı takip suçuna ...
Eskişehir'de "Israrlı Takip Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Israrlı Takip Çalıştayı" düzenlendi
12 gün önce kayboldu, kent ormanında aranıyor
YEREL HABERLER 12 gün önce kayboldu, kent ormanında aranıyor
Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan 44 yaşındaki kişiyi arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan 44 yaşındaki kişiyi ...
Eskişehir'de madencilik sektörü temsilcileri istişare toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Eskişehir'de madencilik sektörü temsilcileri istişare ...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları ...
(Görüntülü)ÖLDÜRÜLEN AYŞENUR&#039;UN BABASI SABAH SINAVA GİRDİ, AKŞAM KATLETTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖLDÜRÜLEN AYŞENUR'UN BABASI SABAH ...
Öldürülen Ayşenur'un babası: Sabah sınava girdi, akşam katlettiler - Yeniden
YEREL HABERLER Öldürülen Ayşenur'un babası: Sabah sınava girdi, ...
Öldüren Ayşenur'un babası: Sabah sınava girdi, akşam katlettiler
YEREL HABERLER Öldüren Ayşenur'un babası: Sabah sınava girdi, akşam ...
Eskişehir'de cezaevi firarisi hükümlü hırsızlık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cezaevi firarisi hükümlü hırsızlık ...
Akü hırsızlığından yakalandı, firari olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Akü hırsızlığından yakalandı, firari olduğu ortaya ...
Öldürüldüğü gün ustalık belgesi almak için sınava girmiş
YEREL HABERLER Öldürüldüğü gün ustalık belgesi almak için sınava ...
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 ...
(Görüntülü) SALDIRIYA UĞRAYAN MÜZİSYENİN TEDAVİSİ ESKİŞEHİR?DE DEVAM EDİYOR - YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) SALDIRIYA UĞRAYAN MÜZİSYENİN TEDAVİSİ ...
Saldırıya uğrayan müzisyenin tedavisi Eskişehir´de devam ediyor
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan müzisyenin tedavisi Eskişehir´de ...
Mühendis adayı kadın çiftçi tohum üretip sosyal medyadan tecrübelerini aktarıyor
YEREL HABERLER Mühendis adayı kadın çiftçi tohum üretip sosyal ...
ESKİŞEHİR- AYŞENUR'U TABANCAYLA ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI
YEREL HABERLER ESKİŞEHİR- AYŞENUR'U TABANCAYLA ÖLDÜREN ERKEK ...
Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü (2)
YEREL HABERLER Erkek arkadaşı, Ayşenur'u tabancayla öldürdü (2)
Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama (2)
YEREL HABERLER Elif Nur'un şüpheli ölümünde babaanneye tutuklama (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.