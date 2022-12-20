Down sendromlu Mücahid'in askerlik hayali gerçek oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de bir günlüğüne jandarma olan down sendromlu Mücahid Kırdaş (24), diğer askerlerle birlikte eğitime çıkıp, devriyeye katıldı.

Eskişehir´de down sendromlu Mücahid Kırdaş´ın ailesi, İl Jandarma Komutanlığı´na başvurarak, hayali jandarma olmak olan çocuklarının 1 günlüğüne de olsa askerlik yapmasını talep etti. Jandarma Komutanlığı´nın talebi kabul etmesi üzerine Mücahid Kırdaş, evinden alınarak Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı´na getirildi. Üniforma giydirilen Kırdaş daha sonra saç tıraşı oldu. Diğer askerlerle birlikte yemek yiyerek, eğitime katılan Kırdaş, motosikletli ekiplerle birlikte devriyeye çıktı. Bir gün boyunca hayali olan jandarma üniformasını giyerek askerlik yapan Kırdaş, mutluluğunu ailesiyle paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-20 17:17:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.