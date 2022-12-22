Ağzı bağlı çuvala koyulup, ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Beylikova ilçesinde, ağzı bağlı bir çuvala konularak araziye bırakılan 7 yavru köpek ölüme terk edildi. Demir yolu işçilerinin sesleri duyması üzerine kurtarılan köpekler, yeni doğum yapmış başka bir köpeğin yanına götürüldü.

Beylikova ilçesinde, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 7 yavru köpeği bir çuvala koydu. Ağzı bağlanan çuval daha sonra Eskişehir-Ankara çevreyolu Beylikova sapağındaki boş araziye bırakıldı. Gece demir yolundaki vardiyaya giden işçiler, araziden köpek sesi geldiğini fark ederek çuvalı açtı. İşçiler 7 yavru köpek buldu. Yeni doğduğu görülen köpeği araçlarına alan işçiler ilçe merkezinde 8 yavru dünyaya getiren bir köpeğin yanına bıraktı. Köpek, kendi yavrularını yanı sıra getirilen yavrulara da annelik yaparak emzirdi.

Ölüme terk edilen köpeklerle ilgili de inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-22 15:39:26



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