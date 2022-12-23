Eskişehir'de cip ile çarpışan otomobil iki parçaya ayrıldı

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ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR'de cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü, sürücü İbrahim Dönmez yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Bülent Cömert'in kullandığı 06 JOB 67 plakalı cip ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Dönmez idaresindeki 03 ADR 520 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ikiye bölündü, cip tarlaya savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Dönmez ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-12-23 10:01:16



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