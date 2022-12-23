Eskişehir'de çuvalda bulunan yavru köpekler korumaya alındı



Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, demir yolu işçilerince ağzı bağlanmış çuval içinde bulunarak kurtarılan 8 yavru köpek, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde korumaya alındı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğan 8 köpeği çuvala koyup, ağzını da bağlayarak Eskişehir-Ankara çevre yolu Beylikova sapağındaki boş araziye bıraktı. Demir yolundaki vardiyaya giden işçiler, ölüme terk edilen 8 yavru köpeği buldu. Daha sonra işçiler, yeni doğan köpeğin yanına yavruları bıraktı. Köpek, kendi yavrularının yanı sıra getirilen yavruları da emzirdi. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi görevlileri ise 8 yavru köpeği, anne köpeği ve diğer yavruları korumaya aldı. Köpekler, Doğal Yaşam Merkezi'nde kontrolden geçirildi.

'SAĞLIK PROBLEMLERİ GÖRÜNMÜYOR'

Veteriner hekim Bayram Can Çetin, çuvaldaki yavru köpeklerin çoban köpeği melezi olduğunu belirterek, "Çuval içerisine konulan ve atılan 8 yavru köpek, dün akşam Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'mize gelmiştir. Duyarlı vatandaşlarımız, sütanne de bulmuşlar. Anne de kabul etti, şu anda emziriyor. Biz de burada gerekli tedavi ve bakımları yapıyoruz. 45 günlük olduklarında sahiplendirilecekler ve anne kısırlaştırılacak. Kısırlaştırma işleminin ardından bölgesine geri salınacak. Şu anlık bir sağlık problemleri görünmüyor. Önceliğimiz, anne çünkü yavrulara bakacak olan o. Gerekli olursa dışarıdan süt tozları ile takviye yapacağız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-12-23 13:56:15



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