Ayşe Tuba Arslan cinayetinde, sanık eski eşe bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayşe Tuba Arslan cinayetinde, sanık eski eşe bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

DHA

Ayşe Tuba Arslan cinayetinde, sanık eski eşe bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla öldüren Yalçın Özalpay'a (52) 'haksız tahrik' gerekçesiyle 24 yıla düşüren istinaf mahkemesinin kararı Yargıtay´da bozuldu. Ankara İstinaf Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi´nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti sanık Özalpay´ı `tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Eskişehir´de anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, geçimsizlik nedeniyle 24 yıl sonra boşandığı Yalçın Özalpay tarafından 2019'da başına defalarca satırla vurularak öldürüldü. Yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan'ın, 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, 23 farklı dilekçe verdiği ortaya çıktı. Tutuklanan Özalpay hakkında, Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmadı.
İSTİNAF MAHKEMESİ 24 YILA DÜŞÜRDÜ
Karara itiraz üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf, itiraz incelemesini duruşmalı yaptı ve savunmaların ardından sanık Yalçın Özalpay´ın suçu 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmederek, yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını 24 yıla düşürdü. Yargıtay, ise yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 'haksız tahrik' gerekçesiyle 24 yıla düşüren istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay, boşanma kararı kesinleştikten sonra önceye dayalı sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddiaların 'haksız tahrik' olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.
`ÖMRÜMDE KARINCA BİLE İNCİTMEDİM´
Yargıtay´ın bozma kararının ardından tutuklu sanık Yalçın Özalpay´ın davası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü. Sanık Özalpay tutuklu olduğu cezaevinden, öldürülen Ayşe Tuba Arslan´ın annesi Meral Sondikme, babası Serdar Arslan ve avukatlar ise SEBGİS yöntemiyle Ankara´ya bağlandı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Yalçın Özalpay, ömründe karınca bile incitmediğini öne sürerek, "25 senedir evliyim. Ben ömrümde bir karıncayı dahi incitmedim. Kötü söz bile söylemedim. İddia edildiği gibi onun sırtından geçinen biri değilim. Bu olay nedeniyle çok pişmanım" dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi heyeti, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün kaldırılmasına, sanığın `tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet ayrıca cezada iyi hal ve haksız tahrik indirimleri uygulanmadığını açıkladı. Kararın ardından adliye çıkışında açıklama yapan Arslan ailesinin avukatlarından Betül Duman, "Bölge Adliye Mahkemesi heyeti, temyiz mahkemesinden gelen karara uyulmasına karar verdi. Ayşe Tuğba Arslan´ın katilini `tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulamadı. Bu karar Ayşe Tuğba için bir anlam ifade etmiyor çünkü hayatını kaybetti. Bu karardan yana tek umudumuz başka kadınların hayatlarını kaybetmesine engel olmasını sağlamasıdır" dedi. Ayşe Tuba Arslan´ın annesi Meral Sondikme ise gözyaşlarına boğularak, "Kızım acı ve işkence çektirilerek kasıtlı olarak öldürüldü. Ayşe Tuba benim öz kızımdı. Onun acısıyla ben yaşamak istemiyorum. 2019´dan beri sokaklardayım. Bittim, mahvoldum. Kasıtlı olarak öldürüldü. İşkence ve acı çekti. 44 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra hayatını kaybetti, yaşayacak durumu yokmuş. Geriye gelmeyecek ama ben bittim, mahvoldum" diye konuşu.
23 ŞİKAYET DİLEKÇESİ 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının içlerini biraz olsun rahatlattığını ifade eden baba Serdar Arslan ise şunları söyledi:
"Bir baba olarak çok büyük acı yaşadım. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. 23 şikayet dilekçemizden eğer birisi dikkate alınsaydı, kızım bugün belki de yaşıyor olabilirdi. Kızım tasarlanarak, takip edilerek, vahşice şehrin göbeğinde öldürüldü. Dağın başında değil, şehrin göbeğinde. Sözün bittiği yerdeyiz. Karar bizim için sevindirici. Bundan sonrası için caydırıcı bir karar olur inşallah. Kadınlarımız, kızlarımız öldürülmesin. Benim temennim, bu zihniyet, bu görüş ortadan kalksın. Kadınlarımız, kızlarımız sahipsiz bırakılmasın. Kadınlarımıza, kızlarımıza hoşgörüyle bakılsın. Onlar bizim canımız, onlar bizim kanımız, onlar bizim anamız, onlar bizim bacımız"
(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2022-12-23 15:04:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de çuvalda bulunan yavru köpekler korumaya alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de çuvalda bulunan yavru köpekler korumaya ...
Eskişehir'de araziye bırakılan çuvalda bulunan köpek yavrularına barınakta bakılıyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de araziye bırakılan çuvalda bulunan köpek ...
Eskişehir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Eskişehir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın ...
Gambiyalı Ceesay gazetecilik hayaliyle geldiği Türkiye'de yüksek lisans yapıyor
YEREL HABERLER Gambiyalı Ceesay gazetecilik hayaliyle geldiği ...
Sultan 2. Mahmud'un vakıf arazisinde öğrenciler tarımı ekip biçerek öğreniyor
YEREL HABERLER Sultan 2. Mahmud'un vakıf arazisinde öğrenciler ...
Eskişehir'de kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hafif yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ...
Eskişehir'de cip ile çarpışan otomobil iki parçaya ayrıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de cip ile çarpışan otomobil iki parçaya ...
Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik ödül kotasının kaldırılması talebi
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik ödül ...
(Görüntülü)DÖVÜLEN MÜZİSYEN TABURCU OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÖVÜLEN MÜZİSYEN TABURCU OLDU
(Görüntülü)AĞZI BAĞLI ÇUVALA KOYULUP, ÖLÜME TERK EDİLEN YAVRU KÖPEKLER KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AĞZI BAĞLI ÇUVALA KOYULUP, ÖLÜME TERK ...
Eskişehir'de araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 köpek yavrusunu işçiler kurtardı
YEREL HABERLER Eskişehir'de araziye bırakılan ağzı bağlı çuvaldaki 7 ...
Dövülen müzisyen taburcu oldu
YEREL HABERLER Dövülen müzisyen taburcu oldu
Eskişehir'deki Özel Eğitim Meslek Okulu'nda atölyeler oluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'deki Özel Eğitim Meslek Okulu'nda atölyeler ...
Ankara'da darbedilen baterist Mehmet Dudarık, Eskişehir'deki tedavisinin ardından taburcu edildi
YEREL HABERLER Ankara'da darbedilen baterist Mehmet Dudarık, ...
Ağzı bağlı çuvala koyulup, ölüme terk edilen yavru köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağzı bağlı çuvala koyulup, ölüme terk edilen yavru ...
Eskişehir'de maden ocağından hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de maden ocağından hırsızlık yaptığı iddia ...
Eskişehir'de Sivrihisar marnlı bozkır habibatına ilişkin çalıştay düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir'de Sivrihisar marnlı bozkır habibatına ...
Ankara'da darbedilen baterist Mehmet Dudarık'ın tedavisi Eskişehir'de sürüyor
YEREL HABERLER Ankara'da darbedilen baterist Mehmet Dudarık'ın ...
(Görüntülü)DÖVÜLEN MÜZİSYENİN OYUNCU ABLASI &#039;SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÖVÜLEN MÜZİSYENİN OYUNCU ABLASI ...
Dövülen müzisyenin oyuncu ablası: Sağlık durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Dövülen müzisyenin oyuncu ablası: Sağlık durumu iyiye ...
(Görüntülü)OĞLUNA, KIZINA VE DAMADINA İŞ BULMA VAADİYLE 45 BİN TL&#039;Sİ DOLANDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OĞLUNA, KIZINA VE DAMADINA İŞ BULMA ...
Oğluna, kızına ve damadına iş bulma vaadiyle 45 bin TL'si dolandırıldı
YEREL HABERLER Oğluna, kızına ve damadına iş bulma vaadiyle 45 bin ...
Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık sanığının yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık ...
ESTÜ'lü akademisyenler bitkisel atıkları yalıtım malzemesine dönüştürüyor
YEREL HABERLER ESTÜ'lü akademisyenler bitkisel atıkları yalıtım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.