

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u (20) evinde öldürüp, cesedini parçalayarak çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Amjed Mohsin Mohammed (28), 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de, 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı. Sally'den haber alamayan ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, Sally'nin en son Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini, eve girdiğini ancak çıkmadığını tespit etti. Mohammed'in elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıktığı, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı da belirlendi. Sally'i öldürdüğü şüphesiyle aranan Mohammed, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı, hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

'İFTİRA EDİYORLAR'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed'in yanı sıra Sally'nin annesi ve kız kardeşiyle avukatlar katıldı. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Mohammed, katil olmadığını öne sürerek, "Olay tarihinde biz başka bir aileyle mangala gittik. Ortada hiçbir şey yok, nasıl böyle olabilir? Polisler eve aramaya geldiler. Lavabo borularına bile bakıp inceleme yaptılar. 6 litrelik kan nereye gitti? Evde hiçbir şey bulamadılar. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Israrla benim katil olduğumu söylüyorlar, bana iftira ediyorlar" dedi.

KADIN HEYETTEN MÜEBBET

Mahkeme savcısının yanı sıra başkan ve üyelerinin de kadın olduğu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sally Ali Challab Al-Abbood'u öldürüp cesedini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddia edilen sanık Amjed Mohsin Mohammed'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan Mohammed'in kardeşi Asaad Mohsin Mohammed hakkında 'suçluyu kayırma'dan ceza vermezken, tutuksuz sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed'e ise 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 2 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

'PARÇASINI DAHİ BULABİLSEM, MEZAR YAPACAĞIM'

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Sally'nin annesi Leyla Naim, kızının cesedine halen ulaşılmadığını hatırlatarak, "Adalet yerini buldu. Bu karar son derece adil. Bu karar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ederim. Asayiş kuvvetlerine, olayı araştıranlara, avukatlara, destekçilerimize teşekkür ederim. 1,5 yıldan beri rahat uyku uyuyamıyorum. Ancak bugünkü kararla birlikte ilk defa bu gece rahat bir uyku uyuyacağım. Bu konu beni ayrıca üzüyor, kahrediyor. Çok vahşi bir şekilde katledildi. Bir küçük parçasını dahi bulabilsem, mezar yapacağım. Kızımı anacağım. Maalesef onu da bulamadım" dedi.

'KADIN HAKLARI MÜCADELESİ VERDİK'

Sally'nin ailesinin avukatlığını yapan Pınar Çelik Arpacı, indirimsiz kararın örnek olduğunu kaydederek, "Davayı takip eden avukat topluluğu olarak karardan genel anlamda memnunuz. Örnek bir karar da oldu. Her ne kadar katil cesedi kaybetse de ona rağmen çok fazla delil olduğu için müebbet hapis cezası aldı. Yargılama esnasında aslında burada bir kadın hakları mücadelesi verdik hep birlikte. Aile de yanımızdaydı. Verilen cezalarla kadın cinayetlerinin bir şekilde engelleneceğine dair umudumuz da yükseliyor açıkçası" dedi.

Avukat Funda Güney ise kararı değerlendirerek, şunları söyledi:

"Canavarca hisle öldürmeden dolayı bir artırım nedeni uygulamadığı için biz kararı yine de istinaf edeceğiz. Onu da buradan bildirmek istiyoruz. Daha fazla ceza alması için mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü müebbet hapis cezası yeterli değil. Biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyoruz. Bunun için de istinaf yoluna başvuracağız." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-12-23 17:26:57



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