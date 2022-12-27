Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 'Sıfır Atık' ödülü 



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca organize edilen Uluslararası 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi'nde kurum ve kuruluşlar kategorisinde 'Sıfır Atık En iyi Uygulama Ödülü'ne layık görüldü. Başhekim Öğr. Üyesi Dr. Yaşar Bildirici, "Hastanemiz, kamu hastaneleri içerisinde bugüne kadar bu ödülü hak etmiş tek hastane" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen Uluslararası 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi'nde, 12 kategoride 48 ödülün verildiği törende; kurum ve kuruluşlar kategorisinde Eskişehir Şehir Hastanesi, 'Sıfır Atık En iyi Uygulama Ödülü'nü aldı. Başhekim Öğr. Üyesi dr. Yaşar Bildirici, kamu hastaneleri içinde ödülü hak eden tek hastane olduklarını söyledi. 'Sıfır Atık Genelgesi'nin 2019 yılında yayımlandığı hatırlatan Bildirici, 4 bloktan oluşan hastanenin her katına kağıt, metal, cam, plastik ve pil atıklarını ayıran setler kurulduğunu ve personelin de atığı azaltacak eğitimlerden geçirildiğini kaydetti.

Eskişehir Şehir Hastanesi olarak 2020 yılında 'Sıfır Atık Belgesi' aldıklarını belirten Bildirici, "'Sıfır Atık Belgesi'nin alınması sürecinin sonrasında da çeşitli organizasyonlar, eğitimler ve ekipmanların tedariği ile birlikte atık miktarını azaltmayı, atıkları uygun bir şekilde ayrıştırmayı ve ayrıştırdığı atıkları da uygun bir şekilde depolayarak atığın dönüştürülmesi sürecinin içerisinde aktif olarak yer almıştır. Bu süreci başarı ile sürdüren hastanemiz İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca organize edilen Uluslararası 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi'nde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan tarafından 12 kategoride verilen ödüllerden 'kurum ve kuruluşlar' kategorisinde en iyi uygulama ödülüne layık görülmüştür" dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi´nin, kamu hastaneleri içinde bugüne kadar bu ödülü hak etmiş tek hastane olduğunu kaydeden Bildirici, "Bundan sonraki süreçte hastanemiz, ülkemizin hedef koyduğu 2053 yılında tüm atıklarını dönüştürmüş ülke hedefine yönelik plan ve projelerine hiç durmaksızın devam edecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-12-27 10:26:38



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